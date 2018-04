Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Zdaj je čas za radič. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Radič s slanino in fižolom

Obrok z veliko vitamini

17. april 2018 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag rdečega radiča, skodelica kuhanega fižola, 3 žlice olja, 15 dag pancete ali prekajene slanine, 2 žlici kisa, sol, sveže mleti poper.

Zimski rdeči radič očistimo, operemo in narežemo. Damo ga v solatno skledo in dodamo še kuhan fižol (lahko je tudi iz konzerve). V ponvi na olju pražimo na kockice narezano slanino ali panceto, da postekleni in malo porumeni.

Odstavimo, prilijemo kis in hitro vlijemo na solato. Premešamo in po potrebi dosolimo in začinimo s sveže mletim poprom.