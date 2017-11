Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pomaranče in grenivko olupimo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Sadna solata s smetano

Solato potresemo še z orehi

12. november 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 pomaranče, 1 grenivka, 1 manjši ananas, 3 dl jogurta, 3 žlice kostanjevega medu, 1 dl smetane za stepanje, 4 žlice nasekljanih orehov.

Pomaranče in grenivko olupimo, razdelimo na krhlje in jim odstranimo vso belo kožico. Ananas olupimo in narežemo. Limono ožamemo.

Narezano sadje pokapamo z limoninim sokom in zmešamo. Postavimo v hladilnik.

Smetano stepemo. Jogurt in med zmešamo, vmešamo tudi stepeno smetano. Sadje naložimo v skodelice in prelijemo z jogurtovo kremo. Potresemo z orehi.