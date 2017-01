Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Oba avokada prerežemo in odstranimo koščici. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Solata z avokadom in agrumi

Polovice olupimo in narežemo na krhlje

15. januar 2017 ob 13:11

MMC RTV SLO

Sestavine: 2 avokada, majhna glavica ledenke, 2 pomaranči, 2 grenivki, granatno jabolko, limona, olivno olje, sol, poper.

Oba avokada prerežemo in odstranimo koščici. Polovice olupimo in narežemo na krhlje. Ledenko očistimo, operemo in narežemo. Granatno jabolko prerežemo in izdolbemo zrnca. Pomaranči in grenivki olupimo.

Krhljem odstranimo vso belo kožico. Limono ožamemo. Avokado in sadje zmešamo.

Pokapamo z olivnim oljem in limoninim sokom ter začinimo s soljo in poprom.

Zmešamo in takoj postrežemo.