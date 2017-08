Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Špinačo skuhamo v lastnem soku. Foto: freedigitalphotos.net Sorodne novice Špinača s porom, šunko in jajci Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Špinača z mocarelo

Špinačo obložimo z mocarelo in pokrijemo

31. avgust 2017 ob 08:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg špinače, 2 dag masla, 2 stroka česna, 20 dag mocarele, olivno olje, sol, poper.

Mocarelo dobro odcedimo in narežemo na kocke. Špinačo očistimo in operemo.

Na maslu popražimo cela stroka česna, dodamo špinačo in jo zdušimo v lastnem soku. Odstavimo, česen odstranimo. Špinačo solimo in popramo, dodamo mocarelo in pokrijemo. Počakamo nekaj minut, da se mocarela stopi. Pokapamo z olivnim oljem in takoj postrežemo.