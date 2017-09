Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zelje očistimo in narežemo na drobne rezance. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zeljna juha s krompirjem in panceto

Na koncu dodamo še kislo smetano

4. september 2017 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 čebula, pol glave svežega zelja, 3-4 srednje veliki krompirji, 40 g pancete, 2 žlici riža, 4 stroki česna, sol, poper, nekaj žlic kisle smetane, 2 žlici olivnega olja.

Na olivnem olju prepražimo drobno nasekljano čebulo in na drobne koščke narezano panceto.

Krompir olupimo in ga narežemo na kocke. Sveže zelje očistimo, mu odstranimo kocen in trše dele ter na drobno narežemo oz. naribamo. Oboje stresemo k panceti in čebuli.

Solimo, popramo in dodamo strte stroke česna. Ko se zelje malo zmehča, prilijemo ustrezno količino vode ali jušne osnove in dodamo riž. Kuhamo še 20 minut, nato pa v zelje vmešamo še nekaj žlic kisle smetane in postrežemo.