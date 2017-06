Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! S priznanji European Design Awards nagrajujejo evropske oblikovalce za vzpostavljanje in dvig oblikovalskih standardov v Evropi. Foto: Miha Krivic V zgodbi je tudi nekaj simbolike, kot recimo underground – podzemlje, kjer se dogajajo stvari, ki se običajno ne; fire – ogenj, pomemben za destilacijo, hkrati lahko predstavlja tudi strast, ki jo vsi v življenju potrebujemo; new moon – mlada luna predstavlja tisti delček sreče, ki je vsakemu namenjen. Besedilo, ki sledi mladi luni, je v bistvu epilog zgodbe, ki pove, da vsakemu, ki vztraja in sledi želji, na koncu uspe. Kreativna direktorica Zarja Vintar Tropinovec The making of grapa je butični izdelek, namenjen zahtevnim kupcem. Foto: Miha Krivic Glede na to, da so bili pravzaprav sam svoj naročnik, so imeli v agenciji Kofein popolnoma proste roke, tudi zato so si upali tvegati z vzdevkom BITCH v imenu izdelka. Po odločitvi žirije European Design Awards, ki jo sestavljajo predstavniki vodilnih evropskih revij za vizualno komuniciranje, si je v kategoriji embalaže alkoholnih pijač inovativni koncept tropinovca The making of grapa prislužil srebrno priznanje. Odlikuje jo predvsem čistoča vonja in okusa, jasnost, brez privonjev z rahlimi diskretnimi estrskimi zaznavami citrusov, breskve in melone. Serija je relativno majhna, vendar dovoljšnja, da je postala tržno zanimiva. Skupaj z videzom navdušuje še tiste, pri katerih grapa ni prva izbira. Vinar Matjaž Lemut o zmagovalni grapi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Butični zvarek "pasje" drznega imena v vrhunsko oblikovani embalaži

"Nekoč, pred davnimi časi, je hudobna čarovnica ... "

8. junij 2017 ob 07:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Grapa iz slovenskega grozdja, ki je ne dobite v vsaki trgovini, meri na izbirčne pivce, ljubitelje nenavadnosti in dobrega oblikovanja, morda tudi gledalce filma Idila.

Embalaža tropinovca The making of grapa, BITCH and stuff ..., skupni projekt Tilia Estate in Kofein dizajn, je prejela srebrno medaljo na European Design Awards. Žirija je ocenjevala po merilih kakovosti (odličnosti oblikovanja z uporabo podob in tipografij), kreativnosti (sem spadata izvirnost in umetniška kakovost) in ustreznosti, torej do katere mere oblikovanje služi namenu, za katerega je bil izdelek narejen.

Zgodba o nastanku te grape, prvovrstnega tropinovca v omejeni izdaji 3.000 steklenic, je predstavljena v stripu iz treh podob – ta dopolnjuje zgodbo o zlobni čarovnici, ki dobremu čarovniku naroči izdelavo pijače, kot je še ni bilo, pri tem pa ve, da nalogi prav gotovo ne bo kos. Čarovnik se zavleče v podzemlje, od koder ga dolgo ni, čez leta pa se spet pojavi z zvarkom, ki ga samozavestno ponudi v preizkus, in čarovnica je za hip brez besed, tako blizu je temu, kar je hotela. Ampak gotovo se bo v kratkem spomnila česa še bolj nemogočega ...

Kreativna direktorica nagrajenega projekta je Zarja Vintar, umetniška direktorica Jana Jazbec, vinar Matjaž Lemut, ilustrator pa Danijel Žeželj.

Kreativni ekipi s Kofein dizajna smo postavili nekaj vprašanj o nagrajenem izdelku.

The making of grapa je pravzaprav stripovska zgodba ... Kako ste dobili zamisel za tovrsten način predstavitve?

Že okoliščine, v katerih je začela ta pijača nastajati, so bile drugačne kot po navadi. Prvič, šlo je za razvoj izdelka, ki naj zapolni zaznano praznino na našem trgu, saj so dobri tropinovci res redki. In drugič, projekta smo se lotili v koprodukciji z uglednim vinarjem Tilia Estate.

Večinoma izdelki ne nastanejo tako premišljeno. Ves čas smo se zavedali, da imamo v lastni razširjeni ekipi vse, ki so potrebni za celovit, lahko bi rekli "šolski" razvoj novega izdelka: nekoga z idejo o tem, kaj hoče, in v pričakovanjih ne dovoljuje kompromisov, nekoga z znanjem in vztrajnostjo, da to izpelje, in nekoga, ki bo z najvišjimi standardi razvil blagovno znamko okrog njega.

Zgodba o grapi torej v resnici obstaja, treba jo je bilo samo dovolj slikovito povedati. Zamisel za njeno predstavitev v stripu in izvedbo z več etiketami je – kot tudi pri številnih drugih odlikovanih delih Kofein dizajna - maslo umetniške direktorice Jane Jazbec.

Zakaj ste k sodelovanju povabili ravno striparja Danijela Žežlja?

Danijelovo delo spremljamo in občudujemo. Tudi sodelovanje je bilo odlično: ko nam je uspelo formulirati zgodbo, je bil njegov prvi izdelek natančno to, kar smo hoteli.

Pravzaprav je sodelovanje moto in stalna praksa studia – radi imamo interdisciplinarnost znotraj lastne ekipe in radi povabimo k sodelovanju še vrhunskega avtorja, ki sicer ni stalni sodelavec. Včasih povabimo k sodelovanju ugledne umetnike in se sami sebi zazdimo predrzni, ampak presenetljivo je, kako velikokrat se izkaže, da so umetniki pravzaprav radovedni in se z veseljem lotijo česa zanje nevsakdanjega.

V zgodbi je tudi nekaj simbolike, kot recimo underground – podzemlje, kjer se dogajajo stvari, ki se običajno ne; fire – ogenj, pomemben za destilacijo, hkrati lahko predstavlja tudi strast, ki jo vsi v življenju potrebujemo; new moon – mlada luna predstavlja tisti delček sreče, ki je vsakemu namenjen. Besedilo, ki sledi mladi luni, je v bistvu epilog zgodbe, ki pove, da vsakemu, ki vztraja in sledi želji, na koncu uspe. Nujno jo preberite na spletni strani.

Z naročnikom Tilia Estate sodelujete že dlje časa. Kako se je tokratni projekt razlikoval od prejšnjih?

Da, odlično sodelujemo. Dober dizajn spoštuje vedno ista načela. Na odločen in jasen način pozicionira izdelek na izbrani trg. Kadar je naročnik zunanji in nepovezan, je oblikovalsko delo povezano z reševanjem omenjenega izziva, skoraj vedno pa je tudi iskanje konsenza s pričakovanji naročnika, ta vedno obstajajo. Tokrat smo bili pravzaprav naročnik sami sebi, imeli smo torej povsem proste roke. Izjemno lepa naloga za oblikovalce, a tudi velik izziv.

Okoliščine – da smo bili sami naročnik, da je izdelek ekskluzivnega značaja ter količinsko butičen – so dovoljevale več provokativnosti v komunikaciji, kot si jo oblikovalska hiša lahko sicer privošči, če nagovarja najširšo javnost ali sodeluje z neodvisnim naročnikom. Tveganje zaradi morebitnih negativnih odzivov – recimo na vzdevek BITCH (zmerljivko, ki bi jo lahko v dokaj zmernem tonu prevedli v "pasja", op. a.) – smo tako prevzeli sami, neodvisnemu naročniku pa ga verjetno ne bi hoteli naložiti.

Glede na to, da je šlo za omejeno izdajo steklenic– kdo so vaši "ciljni" kupci?

Gre za butični izdelek, namenjen zahtevnim kupcem. Zadovoljiti bi moral oboje, tiste, ki iščejo zgolj izborno vsebino, pa tudi tiste, ki jim ni vseeno, kakšen je izvor, postopek izdelave in koliko se je izdelovalec potrudil z opremo. Skratka, zadovoljimo izbirčne pivce, ljubitelje nenavadnosti, občutljive na obliko in gledalce filma Idila … Vsaj upam (smeh).

Tudi s povpraševanjem – glede na to, da naše grape ne dobite prav v vsaki trgovini – smo zadovoljni. Naleteli smo na zbiratelje praznih steklenic po barih, kar je dobra novica. Prvi so se opogumili ljubljanski Dvorni bar in mariborski Fudo, vipavski Dvorec Zemono in spodnjeidrijski Kendov dvorec, mreža prodajnih mest pa vzdržno raste. Če boste v zadregi, jo lahko vedno naročite na spletu ali pa skočite ponjo na posestvo Tilia Estate v Vipavski dolini.

Matjaž Lemut s Tilia Estate pojasnjuje način nastajanja tropinovca oz. grape.

"Še pred začetkom projekta sem pripravil pet tehničnih listov z opisi, kaj vse potrebujemo za pripravo. Definiral sem, kakšne naj bodo tropine, kje jih bomo skladiščili in kako fermentirali, definiral sem uporabo vrelnega nastavka, kdo v Sloveniji je edini dovolj dober, da nam grapo lahko destilira, in ne nazadnje, kakšna naj bo organoleptika tega tropinovca. Za destilacijo smo se dogovorili v Fructalovi žganjekuhi na Duplici pri Kamniku. Proces so spremljali strokovnjaki z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

S tehnološkega vidika je dvojni destilat tropin grozdja sivega pinota in malvazije, destilirano v 2000-litrskih bakrenih kotlih, s prvo destilacijo na 25 odstotkov alkohola, z drugo na 52 odstotkov alkohola oz. tipizirano na 42 odstotkov alkohola. Odlikuje jo predvsem čistoča vonja in okusa, jasnost, brez privonjev z rahlimi diskretnimi estrskimi zaznavami citrusov, breskve in melone. Serija je relativno majhna, vendar dovoljšnja, da je postala tržno zanimiva. Skupaj z videzom navdušuje še tiste, pri katerih grapa ni prva izbira."

Alenka Klun