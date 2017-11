Foto: Najboljši letos ustvarjen in predstavljen izdelek? Vhodna vrata.

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vhod Pirnar v leseni izvedbi si je prislužil nagrado za najboljši izdelek. Foto: MMC/Enej Česnik Nagrajeni izdelki Top 5 so na ogled na posebni razstavi v dvorani Kocka. Foto: MMC/Enej Česnik VIDEO Pohištvo in notranja opre... Dodaj v

Nagrade 28. Ambienta Ljubljana podeljene

8. november 2017 ob 22:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gospodarsko razstavišče je odprlo vrata dveh sejmov pod skupnim sloganom - Vse za dom. Med vsemi razstavljenimi izdelki pa so izbrali tudi češnjice na torti - pet najboljših.

Do nedelje bosta obiskovalcem na voljo sejem pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana ter jesenski sejem Dom Plus, ki predstavlja ponudbo stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike ter montažnih hiš. Na obeh sejmih sodeluje skupno 183 podjetij iz 13 držav.

Nagrada Pet najboljših – TOP 5 pa skuša izluščiti tisto najboljše, kar so oblikovalci in izdelovalci ustvarili in predstavili na sejmu Ambient.

Mednarodna komisija, ki so jo sestavljali Vladimir Pezdirc, Jani Bavčer, Marco Marangone in Marjan Orešić, je izbirala na osnovi uveljavljenih meril, ki opredeljujejo dobro oblikovanje - inovativnost, funkcionalnost, ekologija, sodijo med najpomembnejše.

Najboljša peterica

Nagrajeni izdelki Top 5 so na ogled na posebni razstavi v dvorani Kocka:

Mizarstvo Bolčič, stol Cockpit, oblikovalec Guillaume Delvigne

Utemeljitev komisije: Sveža oblikovalska rešitev, domišljena ergonomija, vrhunska izdelava in spoštljiv odnos do lesa.

Oblikovalec Klinc Marko, kavč Pillow sofa

Utemeljitev komisije: Preprosta, učinkovita in igriva modularna rešitev z inovativnim vpetjem naslona.

Oblikovalka Neža Uran, polfotelj Pero

Utemeljitev komisije: Udoben, kakovosten, lepo oblikovan polfotelj, z veliko svežine in rahlim retro priokusom.

Pikka design, krožnik Circulum, oblikovalca Rok Kuhar in Katjuša Kranjc

Utemeljitev komisije: Vsestransko uporabno odlagalo za bivanjsko okolje.

Pirnar, Ultimum Pure vhod v leseni izvedbi s potezalom ONE TOUCH, oblikovalca Roman Pirnar in Ernest Bevc

Utemeljitev komisije: Inovativna rešitev, vrhunska izdelava ob uporabi najsodobnejših tehnologij.

Slednji izdelek si je prislužil tudi največje priznanje - Najboljši med TOP 5.

Vse omenjene izdelke in še nekaj drugih utrinkov z Gospodarskega razstavišča si lahko ogledate tudi v priloženi fotogaleriji!

T. H., foto: Enej Česnik