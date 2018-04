Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Domovi v starem delu Ljubljane stopajo v korak s časom. Lastniki manjšega stanovanja v hiši na Ribjem trgu so v sodelovanju z birojem id doma prostor prenovili v udobno bivališče, primerno za 21. stoletje. Foto: Ambienti Dodaj v

Prenova staromeščanskega stanovanja na Ribjem trgu

Udobno bivališče

30. april 2018 ob 09:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Domovi v starem delu Ljubljane stopajo v korak s časom. Lastniki manjšega stanovanja v hiši na Ribjem trgu so v sodelovanju z birojem id doma prostor prenovili v udobno bivališče, primerno za 21. stoletje.

"Prvi trenutek, ko sem stopil v to stanovanje, je bilo to čisto drugačno. To je bilo dvo in pol sobno stanovanje, v katerem je živela družina. Bilo je zelo skromno. Bil je pa odkrit en del tega čudovitega stropa in to je bil tisti glavni navdih - tisti sprožilec - in prvo sekundo sem si rekel: To stanovanje mora končati v mojih rokah," se prvega srečanja s stanovanjem spominja arhitekt Matevž Frančič.

Lastniki so se z arhitektom lotili prenove stanovanja v hiši, ki ima vsaj dvesto let in stoji v ljubljanskem mestnem jedru. Vse zgodovinske plasti interierja sta arhitekt in investitor vzela za rdečo nit prenove in ustvarila kontraste med obstoječim in novim. Preglavice so jima povzročale le neravne stene, ki niti niso postavljene pod pravim kotom. Ker se klasično pohištvo težko prilagaja takšnim nepravilnim prostorom, je bilo treba najti kar nekaj kreativnih rešitev.

Stanovanje si lahko ogledate v 360-stopinjski virtualni tehniki tukaj.

Tako je denimo postelja postavljena kar v središče spalnice, saj je bila postavitev ob steno zaradi številnih odprtin praktično nemogoča. Spalnico od kopalnice razmejuje prav tako središčno umeščena garderobna omara, za katero se skriva tuš, ki "naravnost vabi, da se iz postelje odpraviš na sprehod okrog omare, se spotoma umiješ sam ali v dvoje in potem nadaljuješ dan …"

Ostala notranja oprema je mešanica sodobnih oblikovalskih kosov pohištva in toplejših, starinskih poudarkov. "Notranjo opremo moraš postavljati kot kose. Veliko manj je vgradnih omar, ki gredo od stene do stene," pojasni arhitekt.

Glavni poudarek prostora pa je gotovo impozantna, v celoti odkrita stropna konstrukcija. Rezbarjen strop, star vsaj dve stoletji, je bil obnovljen in očiščen ter kot takšen v stanovanju ustvarja poseben ambient.

Ambienti

D. S.