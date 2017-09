Slovenski oblikovalci se predstavljajo v Londonu

Tulip: ženstven, izčiščen in z mehkimi organskimi linijami. Elegantno zofo v pastelno rožnatem odtenku so lahko preizkusili tudi obiskovalci Meseca oblikovanja. Foto: Promocijsko gradivo

Začel se je sejem 100 % Design

20. september 2017 ob 17:46

London - MMC RTV SLO, STA

V Londonu se je začel oblikovalski sejem 100 % Design, namenjen predstavitvi industrijskega oblikovanja, interierjev in sorodnih vsebin. Tam so tudi slovenska podjetja.

Tako bo denimo Mizarstvo Bolčič na sejmu predstavilo lastno kolekcijo pohištva Mitja, vključno z dvema novima izdelkoma - ogledalom Bentwood (oblikovanje Designschneider) in stolom za jedilnice Cockpit (oblikovanje Studio Guillaume Delvigne). Tapetništvo Luka Debevec bo premierno predstavilo svoj novi Kauch Inspiration in taburet iCube, podjetje Ionex pa različne modele ionizatorjev zraka, ki so plod lastnega razvoja in dizajna.

Slovenske oblikovalske izdelke predstavljajo v skupnem paviljonu, ki ga je tako kot za oba prejšnja nastopa na tem sejmu oblikoval Arhitekturni studio Primož Jeza. Oblikovan je na sodoben, brezčasen način, s poudarkom na izdelkih, so zapisali v javni agenciji Spirit.



Slednja je skupinski nastop slovenskih podjetij na tem sejmu prvič organizirala leta 2015 z namenom predstaviti Slovenijo kot pomembno akterko na področju industrijskega oblikovanja. Kot so zapisali v Spiritu, je slovenski nastop takrat požel velik uspeh, zato so zgodbo ponovili in nadgradili lani, podjetja pa so veliko zanimanje za nastop na sejmu izrazila tudi letos.