Balenciaga buri duhove z bizarno parko za 8.000 dolarjev

Optična iluzija ali sedem plaščev, sešitih skupaj?

1. september 2018 ob 18:05

New York - MMC RTV SLO

Modna hiša Balenciaga je s svojo večplastno in močno zasoljeno parko dvignila veliko prahu – mnogi se sprašujejo, v katerem primeru natančno bi človek nosil oblačilo, ki je pravzaprav sešito iz sedmih plaščev oz. park.

"Greste na dolgo potovanje in se hočete ogniti plačilu za dodatno prtljago? Ali ciljate na to, da bi bili najbolj trendovska oseba v arktičnem raziskovalnem centru? Morda vas samo tako zelo zebe, da je za vas edina uteha, če se kot otrok zavijete v udobje bombaža in poliestra?" ugibajo pri CNN-u.

Balenciagina parka vseh park je del njihove kolekcije jesen/zima, ki so jo prvič prikazali na pariškem tednu mode marca.

Zdaj je ta čudaški kos oblačila tudi uradno na tržišču, in sicer v dveh različicah univerzalne velikosti – temno modra moška za 8.125 dolarjev in svetlomodro-oranžna za ženske za 7.400 dolarjev.

Iz opisa izdelka ni jasno, ali vsaka od plasti oz. park deluje samostojno, kar bi pojasnilo ceno, ali pa gre pri oblačilu za optično iluzijo, da je samo videti, da je sešito iz sedmih različnih plaščev.

