Foto: "Diamantna" Rihanna drugič v enem večeru zavladala Cannesu

Po Diorju izpolnila še dolžnosti ambasadorke Choparda

20. maj 2017 ob 11:55

Cannes - MMC RTV SLO

Že res, da je v Cannesu v ospredju film, a največ medijske in spletne pozornosti pritegnejo dogodki, na katerih zvezdnice pozirajo v bleščečih opravah.

Tudi letos so v okviru verjetno najglamuroznšega filmskega festivala, ki letos praznuje 70. izdajo, priredili galazabavo v sodelovanju z draguljarsko hišo Chopard, uradno partnerico festivala, ki izdeluje tudi festivalske nagrade: letošnja zlata palma je še posebej dragocena, saj je okrašena z 167 diamanti.

Med tistimi, ki so sprožile največji rafal bliskavic ob črni preprogi, so bile Rihanna, Bella Hadid in Kendall Jenner, ki sicer s svetom filma nimajo neposredne povezave, so pa magnet za medije in najstniške vzornice, katerih milijoni sledilcev na družbenih omrežjih spremljajo vsak njihov gib.

Rihanna je svoje oblačilne dolžnosti do Diorja kot obraz in telo francoske modne hiše izpolnila že na premieri Okja, za Chopardovo "vesoljsko" zabavo, na kateri so jo predstavili še kot ambasadorko te znamke, pa je nosila kreacijo Adama Selmana. Tudi Bella Hadid se je po omenjeni premieri preoblekla iz Diorjeve rdeče obleke in za bolj sproščen dogodek izbrala "pomanjkljivejši" kos Roberto Cavalli. Kendall Jenner so oblekli v hiši Ralph & Russo.

Najbrž ni treba posebej izpostavljati, da so za dragulje, ki so krasili vratove vseh treh brhkih mladenk, poskrbeli pri prireditelju večera, Chopardu.

Oglejte si utrinke s Chopard Space Party, na kateri so filmske zvezdnice vsaj po številu prekašale (super)manekenke.

A. K., foto: EPA