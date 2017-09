Foto: Dolce in Gabbana - od klasične črne do korenja na glavi

Milanski teden mode, ki tokrat poteka v znamenju italijanskih modnih legend, je na svojevrsten način zaznamoval tudi dvojec Dolce in Gabbana - s kar tremi modnimi revijami (a le eno uradno), v katerih je združil pogled v preteklost z modernimi smernicami.

Že v četrtek sta italijanska modna velikana v milanski veleblagovnici La Rinascente pripravila "spontano" modno revijo, v soboto zvečer, dobrih 12 ur pred edino uradno modno revijo pa je bil na vrsti še "skrivni dogodek", namenjen bogatim strankam. Po modni brvi so se sprehajali znani obrazi družbenih omrežij in potomci zvezdnikov, na primer Kitty Spencer (hči earla Spencerja oz. sestrična princev Williama in Harryja), Ella Richards (hči Keitha Richardsa) in Christian Combs (sin Seana Combsa).

Kolekcijo so, sodeč po fotografijah na družbenih omrežjih, sestavljale plesne obleke iz tila in čipke v kombinaciji z razkošnim nakitom, kot si ga lahko privoščijo le tisti, ki so bili na revijo vabljeni, pa oprijete, elegantne večerne obleke ter črno-beli smokingi za moške.

Od klasične črne do kičaste barvitosti

Nedeljska modna revija, poimenovana Srčeva kraljica, pa je obiskovalcem prikazala tisto, po čemer Dolce in Gabbana slovita: barvitost. Od oblek z rdečo nitjo, igralnimi kartami, do takšnih z rožastim potiskom. Manekenke so se po modni brvi sprehajale že skoraj kičasto okrancljane s plastičnim sadjem in zelenjavo (celo korenjem v obliki naglavnega okrasja in uhanov ali zelja, pošitega po obleki), ali pa so nosile z rafijo okrašena sončna očala. Popolno nasprotje kiča in barvitosti je bilo trinajst manekenk v klasičnih črnih oblekah s korzeti, ki so občinstvo popeljali nazaj v zgodnja 90. leta, ko se je v podobnih opravah po modni pisti sprehajala Linda Evangelista.

Pred revijo je Stefano Gabbana sedmi sili razložil, da sta se s partnerjem odločila vrniti h koreninam, saj je to očitno postalo pomembno mladim generacijam: "Mlada dekleta me sprašujejo: 'Zakaj ne oblikuješ česa s korzeti?' Igrava se z vsem ... obenem pa se zavedava, da morava iti naprej. Okraski in vse to so moda. Črna je pa stil."

