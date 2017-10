Foto: Helen Mirren in Jane Fonda kot manekenki sredi Elizejskih poljan

Pariški teden mode je v polnem teku

1. oktober 2017 ob 21:20

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Elizejske poljane so se spremenile v modno stezo, po kateri so se sprehodili številni znani obrazi. Najbolj sta navdušili Jane Fonda in Helen Mirren.

Pariški teden mode skupaj z londonskim, milanskim in newyorškim velja za enega od "velikih štirih" dogodkov, ki spadajo v sam vrh svetovne modne scene. Obiskovalci modnega tedna, ki pravkar poteka v francoski prestolnici, so bili letos priča še posebej nenavadni in posebni modni reviji.

Francosko kozmetično podjetje L'Oreal je namreč v sklopu pariškega tedna mode v modno stezo spremenilo kar Elizejske poljane, ki veljajo za najbolj znamenito avenijo v mestu.

Dogodek pa ni bil poseben samo zaradi neposredne bližine Slavoloka zmage, ampak tudi zato, ker so se po modni brvi na eni izmed najbolj znamenitih ulic na svetu sprehodili številni znani obrazi iz sveta mode, oblačila priznanih modnih oblikovalcev pa sta med drugimi predstavili tudi legendarni igralki Jane Fonda in Helen Mirren.

Oblačila je prispevalo več modnih hiš, dogodek pa je poleg modnih poznavalcev pritegnil tudi množico turistov in drugih mimoidočih. Pariški teden mode bo sicer trajal do 3. oktobra.

Več si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

M. Z.