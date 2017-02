Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Iz spalnice na rdečo preprogo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Iz spalnice na rdečo preprogo - La Perla premierno s kolekcijo oblačil

Newyorški teden mode s premierno kolekcijo

10. februar 2017 ob 20:37

New York - MMC RTV SLO

Italijanska modna znamka La Perla, znana po luksuznem spodnjem perilu, je razširila svojo ponudbo. Zdaj so na prodaj tudi njihova oblačila.

Prvo kolekcijo oblačil so predstavili na newyorškem tednu mode. Kot je povedala kreativna direktorica Julia Haart, so oblačila nosljiva tako doma kot na rdeči preprogi: "Praktično sem tradicionalna hišna oblačila pretvorila v oblačila za ven. Na primer, kar nosim zdaj, je modrček, ki sem ga vključila v obleko. Tako da bodo ženske, ki bodo kupile te kose, morale gledati tudi na število modrčka, ne le na številko oblačila."

Navdih za kuliso na modni reviji je oblikovalka našla v britanskem vrtu, dodala pa je, da stremi k temu, da La Perla združuje ženske z vsega sveta. Tako se trudijo tudi pri svojem delu vključiti elemente iz različnih držav. "Italijansko podjetje, britanska kulisa, francoska čipka, revija v ZDA. Rada imam idejo o združitvi vseh žensk."

Haartova je želela ustvariti kolekcijo, ki bi razvedrila njene stranke. "Mislim, da je toliko žalosti in težav na svetu, zato želim ljudi razvedriti, jim narisati nasmeh na obraz." Upa, da si bodo njene stranke, ko bodo nadela oblačila znamke La Perla, rekle: "Hudiča, kako dobro sem videti."

Kolekcija oblačil vključuje 41 kosov, revijo pa so razdelili na šest izhodov, v vsakem izmed njih pa je kraljevala ena najboljših manekenk. Revijo je odprla veteranka Naomi Campbell, med glavnimi obrazi pa so bile še Kendall Jenner, Jourdann Dunn, Liu Wen, Joan Smalls in Isabeli Fontana.

D. S., foto: Reuters