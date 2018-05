Foto: Katera bi se čez "Prešerca" sprehodila v kopalkah?

Moda za vse postave

9. maj 2018 ob 08:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

V torek se je v središču Ljubljane odvila modna revija, na kateri so se v kopalkah predstavila običajna dekleta različnih postav in višin, ne pa manekenke, ki po navadi predstavljajo ta kos oblačila.

Za dogodek Ponosna nase (v angleščini Proud To Be Me) je poskrbelo slovensko podjetje Lisca, ki je k sodelovanju pri predstavitvi njihove kolekcije kopalk povabilo "dekleta z ulice". Čez Prešernov trg v Ljubljani se je tako v bikiniju, običajnem kroju in enodelnih kopalkah sprehodilo 18 deklet iz Slovenije, Hrvaške, BiH-a in Srbije.

Odlično razpoložene in nasmejane so želele sporočiti, da "ne glede na to, kaj pravijo drugi, vedno lahko najdejo moč in se zavejo, da so čudovite takšne, kakršne so". "Ženske prepogosto pozabljamo, da nas ravno raznolikost dela zanimive in čudovite. Visoke ali nizke, okrogle ali suhe, s košarico G ali AA ... Telo nam je dano, kakršno je, prav je, da ga sprejmemo in v njem najdemo kar največ pozitivnega. A definira nas naša osebnost. Naše zgodbe. Ne glede na to, kar nam pripoveduje okolica, ima vsaka nekaj, na kar je lahko ponosna," so zapisali v Lisci.

"Adrijana se tako ne obremenjuje več, da je nekoliko manjša in ima zapeljive obline; Barbara sporoča, da je tudi s kakšnim kilogramom več dobra športnica in se počuti odlično, ne glede na to, kaj ji pravijo drugi; Elisa se je otresla diet in očitkov, spremenila prehrano in je končno zadovoljna v svoji koži; Špela je imela težave z govorom, a je zbrala samozavest in se odločila, da ponosno zakoraka v svet ... Ja, ženske smo čudovite in močne, in to pozitivno energijo lahko prenesemo tudi na druge in skupaj zažarimo," še sporočajo iz Sevnice.

Letošnja kopalna moda sicer napoveduje živahne barve, tropske vzorce, etno pridih in elegantne detajle.

A. P. J., foto: Lisca/Mediaspeed