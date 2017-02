Foto: Labodji spev Donatelle, k družini Versace Tisci?

Feministično sporočilo športno navdahnjene kolekcije

25. februar 2017 ob 14:07,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 14:17

Milano - MMC RTV SLO

Revija Versace na milanskem tednu mode je še podžgala ugibanja, da se Donatella po 20 letih umika s prestola hiše, ki sta jo ustanovila s pokojnim bratom Giannijem.

Športno navdahnjeni kosi od puloverjev s kapucami do kap z napisi so razlog, da se v modnih krogih zdaj še glasneje ugiba, da bo kreativne niti pri Versaceju že kmalu vlekel Riccardo Tisci, še pred kratkim kreativni vodja pri francoski instituciji Givenchy. Prav on je bil namreč eden prvih, ki so na brvi poslali "kapucarje".

Vplivna poslovna ženska in feministka

To bi seveda pomenilo, da se bo s tega mesta poslovila Donatella Versace, ki je postala kreativna vodja po umoru njenega brata Giannija leta 1997 in je enega osrednjih velikanov italijanske mode še dodatno začinila z ženstvenim glamurjem. Velja za eno najpvlivnejših žensk v svetu mode, pa tudi eno najbogatejših: družinski imperij Versace naj bi bil vreden več kot milijardo evrov.

61-letna platinasta blondinka se je za odločila, da prihodnji jesensko-zimski kolekciji vcepi močno feministično sporočilo: na kosih so se izmenjevali napisi, kot so "zvestoba", "pogum", "enakost", "ljubezen". Že pred revijo je povedala: "Te besede sem želela sporočiti vsem ženskam, saj je svet ta hip precej čuden kraj, vse, kar smo ženske dosegle, se lahko že jutri razblini v nič. Združiti se moramo, da bi zaščitile to, kar smo dosegle."

Kljub športnemu duhu pa seveda ni šlo brez seksi poudarkov, ki so rdeča nič Versacejeve (ženske) mode: globoki izrezi in visoki razporki, pa kratke jaknice, ki jih lahko privoščijo le tiste z izklesanimi trebuhi. Na brvi ni manjkala vseprisotna Gigi Hadid, posebna gostja pa je bila 43-letna Amber Valetta, stara znanka znamke Versace.

Tisci "na ti" s Kimye

Po mnenju modne srenje bi bil Tisci logični naslednik Donatelle, saj je že dokazal, da se lahko spopade s pritiskom dela pri ugledni znamki in se zna približati mlajši generaciji. Kot že omenjeno, se ne boji trenirk na modnih brveh, njegove kose redno nosita Kim in Kanye, ki veljata za mnenjski vodji "Snapchat" generacije.

Predlani, ko je Donatello povabil k nastopanju v kampanji Givenchy, je ta o njem povedala: "Riccardo Tisci je izjemno nadarjen in, predvsem, moj bližnji prijatelj. Kot družina sva." Glede na to, da so imeli lani v - družinskem! - podjetju finančno slabše leto, bi njegov magični dotik lahko prinesel preporod: v 12 letih, odkar je prišel k Givenchyju, naj bi se njihove prodajne številke izboljšale kar za šestkrat.

