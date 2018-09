Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poleg nje so se po modni stezi sprehodile Joan Smalls, Gigi in Bella Hadid, Taylor Hill, Cindy Bruna ter Grace Elizabeth. Za piko na i pa je poskrbel kar Maxwell, ki se je po koncu revije sprehodil po stezi s svojo mamo. Foto: Getty Images Dodaj v

Foto: Lily Aldridge v petem mesecu nosečnosti na modni stezi

Newyorški teden mode v polnem zamahu

10. september 2018 ob 08:20

New York - MMC RTV SLO

Za manekenko Lily Aldridge je bil sprehod po modni stezi na newyorškem tednu mode tokrat malo drugačen. 32-letnica je na reviji oblikovalca Brandona Maxwella vsem obiskovalcem pokazala svoj nosečniški trebušček.

"Tako sem ponosna, da sem lahko predstavljala oblačila Brandona Maxwella v petem mesecu nosečnosti! Hodila sem že po kar nekaj modnih stezah, toda to je trenutek, ki se ga bom spominjala z globokimi čustvi," je zapisala manekenka na svojem profilu na Instagramu.

"Zelo sem se zabavala, ko sem bila v zaodrju z dekleti. Vsi so bili dobre volje in se dotikali mojega trebuščka ter praznovali to res čudovito potovanje z mano," je še dodala 32-letnica.

Lily je avgusta razkrila, da s svojim možem – 'frontmanom' skupine Kings of Leon Calebom Followillom pričakujeta drugega otroka. Skupaj že imata šestletno hčerko Dixie Pearl. Tako je tudi postalo jasno, da se letos ne bo udeležila modne revije Victoria's Secret.

K. K.