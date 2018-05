Foto: Modna revija ali dobrodelna prireditev?

Zvezdniki v Cannesu

17. maj 2018 ob 21:52

Cannes - MMC RTV SLO

Očitno se je v teh dneh na francosko riviero zgrnila vsa modna, glasbena in filmska smetana, to potrjuje tudi dobrodelna gala prireditev amfAR, ki že več let zapored pritegne največ znanih obrazov.

Dobrodelne zabave, ki se v okviru enega najbolj prestižnih in največjih filmskih festivalov na svetu odvija že 25 let, se je tako kot vsako leto udeležilo veliko znanih, predvsem pa premožnih obrazov. Zagotovo bodo zvezdniki tudi tokrat globoko segli v žep, saj so v vseh teh letih, odkar dogodek organizirajo med filmskim festivalom, za raziskave aidsa zbrali več kot 150 milijonov evrov.

V razkošnem hotelu Hotel du Cap-Eden-Roc, kjer prireditev poteka že tradicionalno, bosta nocojšnje vodenje prireditve prevzeli igralki Vanessa Redgrave in Sienna Miller. Prisotne bo s svojo glasbo zabaval grammyjevec Pharrell Williams‪.

Letošnja prireditev poteka pod geslom And Woman Created All, v sklopu prireditve bo potekala dobrodelna modna revija, na kateri se bo v kreacijah prestižnih modnih hiš sprehodilo 40 svetovno znanih manekenk.

Prvo prireditev vodila Elizabeth Taylor

Organizacija amfAR je bila ustanovljena leta 1985 in že več kot 30 let finančno podpira raziskave na področju aidsa. Dobrodelne zabave potekajo po vsem svetu, od Los Angelesa, Hongkonga, Pariza, New Yorka do Sao Paula.

Prvo tovrstno prireditev je v Cannesu leta 1993 vodila Elizabeth Taylor, med gosti pa so se med drugim mudili Bill Clinton, George Clooney, Matt Damon, Robert De Niro, ‪Elton John in Madonna.

Utrinke z rdeče preproge si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Sa. J., Foto: Reuters