Foto: Theresa May kot navadne smrtnice, spet nakupovala pri Nextu

Na dopustu se je prepustila poletnemu trendu srajčne obleke

27. julij 2017 ob 15:37

Desenzano del Garda - MMC RTV SLO

Britanska premierka Theresa May je znana kot velika modna navdušenka, ki še posebej veliko da na izbrano obutev.

Na dopustu v Italiji pa je dokazala, da ni sužnja prestižnih znamk, ampak se odlično počuti tudi v kosih dostopne mode: paparaci so jo med sprehodom po slikovitem mestecu Desenzano del Garda ob Gardskem jezeru v družbi moža Philipa fotografirali v rožnati laneni srajčni obleki znamke ulične mode Next, za katero je kot še mnogo drugih navadnih smrtnic odštela le 26 funtov, torej slabih 30 evrov.

Za njeno naklonjenost omenjenemu ponudniku ulične mode, ki je priljubljen tudi med Slovenci ali še bolj Slovenkami, smo, kot ugotavljajo pri Telegraphu, izvedeli že januarja, ko so na napačnem naslovu pustili več Nextovih paketov s premierkinimi spletnimi nakupi.

Sproščen poletni videz je sivolasa dama zaokrožila z velikimi sončnimi očali in sandali z živalskim potiskom, kakršnih smo pri njenih čevljih - po navadi sicer namesto sandalov nosi salonarje z "mačjo" petko, ki so postali njen zaščitni znak - že vajeni. Mayeva pred časom, ko so jo o tem povprašali v nekem intervjuju, ni želela razkriti, koliko parov obutve ima v omari, a ugiba se, da jih je več sto.

Dejstvo, da nosi tudi oblačila po dostopni ceni, bi utegnilo prispevati k pozitivnejši podobi Mayeve v javnosti, saj se je lani znašla sredi prave "piarovske katastrofe", ko je bila za Sunday Times fotografirana v rjavih usnjenih hlačah oblikovalke Amande Wakeley, za kakršne je bilo treba odšteti 1.000 funtov. In ne le to: kombinirala jih je z Burberry supergami za 300 in puloverjem Wakeleyjeve za dodatnih 500 funtov. Na začetku tega leta pa jo je za ameriški Vogue fotografirala slovita Annie Leibovitz, takrat v kompletu luksuzne britanske znamke LK Bennett.

Mayeva se je na sever Italije odpravila že na začetku tedna, čakata pa jo še dva v švicarskih Alpah - oba z možem Philipom sta navdušena pohodnika in premierka je pred časom povedala, da je "Švica čudovita poletna destinacija s spektakularnimi razgledi, zrak je čist in lahko se naužiješ miru in tišine" -, a predtem mora opraviti še krajšo uradno dolžnost: v ponedeljek se bo udeležila spominske slovesnosti ob obletnici prve svetovne vojne v Belgiji.

Kot pišejo britanski mediji, bo aktualna premierka prva britanska političarka na tako visokem položaju po Tonyju Blairu, ki si bo privoščila kar tritedenski dopust, a hkrati dodajajo, da iz njenega urada na Downing Streetu zagotavljajo, da jo ves čas obveščajo o dogajanju in ima vse pod nadzorom tudi "na daljavo".

A. K.