Milanski teden mode: rumena koža in ljubki kraljevi klobučki

Modni oblikovalci so spet presenetili

25. februar 2018 ob 21:05

Milano - MMC RTV SLO

Po prvih dveh velikih tednih mode v New Yorku in Londonu, ki sta potekala v prvi polovici februarja, je zdaj na vrsti teden mode v italijanskem modnem središču Milanu.

Osrednji dogodek sveta mode bo s predstavljenimi jesenskimi in zimskimi kosi postavil trende, ki jim bodo z lastnimi modnimi dizajni sledile številne cenovno dostopnejše modne poslovalnice na svetu.

Teden mode so odprli z Guccijevo močno izstopajočo kolekcijo. Sledila je kolekcija priznane modne oblikovalke Alberte Feretti, ki se je v primerjavi z Guccijem na prvi pogled držala nekoliko nazaj. Kljub temu pa je s temnimi toni, podloženimi rameni na suknjičih in visokimi škornji spet dokazala, da je črna barva vedno prava izbira.

Nedvomno je izstopala tudi "vesoljska kolekcija" Jeremyja Scotta, ki je zaradi kombinacije pobarvane kože manekenk in kosov, ki bi jih lahko nosila tudi kraljica Elizabeta, ni bilo mogoče spregledati.

Medtem ko so Angelo Missoni pri ustvarjanju kolekcije navdihnile deževne ulice Manhattna, se je Ermanno Scervino naslonil na klasično, pravljično navdihnjeno idejo, ki se je odrazila na glamuroznih večernih kosih v nežnih pastelnih barvah.

Kaj pa najbolj prepoznavne modne hiše?

Tudi Prada obiskovalcev ni pustila ravnodušnih. Med neonskimi barvami kosov sta izstopali udarni rožnata in oranžna. V priznani kolekciji Etro pa so še posebej izstopali večplastni kosi v zemeljskih barvah.

Več klasične elegance je bilo mogoče zaznati pri kolekcijah Cavalli, Versace in Dolce & Gabanna, težko pričakovana kolekcija Armani pa je tokrat navdušila z izstopajočimi dodatki. Močni rdeči in rumeni toni z izstopajočimi detajli so priznane modne hiše približali mednarodnim modnim uspehom iz prejšnjih let. Korak naprej je naredila modna hiša Fendi, ki je modno pisto spremenila kar v letališko avlo.

Niso pozabili na dobrodelnost

Vendar na tednu mode niso pozabili na gibanje #Korakajmo za svoja življenja, ki poziva k omejevanju dostopa do orožja, poročajo tuji mediji. Modna hiša Gucci je gibanju darovala 500.000 dolarjev, vodja oblikovalcev Alessandro Michele pa je ob tem dodal: "Ganjen sem nad pogumom dijakov, ki so gibanje ustanovili."

K. Ši.