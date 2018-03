Od krzna se poslavljata tudi modni hiši Versace in Furla

Vedno večji pritisk organizacij

16. marec 2018 ob 10:39

Milano - MMC RTV SLO, Reuters

Italijanski modni hiši Versace in Furla, ki se ukvarja predvsem z izdelavo torbic in dodatkov, sporočata, da bosta pri izdelavi svojih modnih kreacij nehali uporabljati krzno.

S tem sta se pridružili mnogim prestižnim znamkam, ki so podlegle pritisku organizacij za pravice živali in krznarski industriji obrnile hrbet ter se zavezale, da bodo pri izdelavi uporabljale alternativne materiale. S tem se želijo približati tudi mlajši populaciji, ki se občutno bolj zaveda okoljskih težav, povezanih z oblačili, ki jih kupuje.

Modna velikanka Donatella Versace je pojasnila, da za potrebe mode nočejo ubijati živali. "Ne zdi se mi prav," je pojasnila v intervjuju. Podobno pa se je odločila tudi modna znamka Furla, ki bo v vseh prihodnjih kolekcijah (prva izmed njih bo Cruise 2019) uporabljala umetno usnje.

Predstavnik PETE Dan Mathews je v zapisani izjavi pojasnil, da to pomeni ogromen korak naprej v kampanji za bolj sočutno modo, ob tem pa dodal, da se veseli naslednjih nekrznarskih korakov Versaceja.

Versace in Furla se s tem korakom pridružujeta Gucciju, Armaniju, Hugu Bossu, Tommyju Hilfigerju, Calvinu Cleinu in mnogim drugim modnim veljakom, ki so se že pred časom zavezali, da bodo nehali uporabljati krzno. Britanska oblikovalka Stella McCartney pa je sprejela še bolj drastičen pristop, ki ga je poimenovala vegetarijanski, in seb v celoti poslovila ne zgolj od krzna, ampak tudi od usnja in perja.

P. B.