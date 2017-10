Peter Movrin, ki v petek prihaja v Ljubljano, je postal del hiše Alexander McQueen

Oblekel je že Lady Gaga, Beyonce, Björk ...

4. oktober 2017 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peter Movrin, eden najprodornejših slovenskih modnih oblikovalcev, je na družbenih omrežjih sporočil, da ima novo službo - postal je del ekipe priznane britanske modne hiše Alexander McQueen.

Movrinove kreacije so v preteklosti nosile že Lady Gaga, Beyonce in Björk, njegove kostume je bilo mogoče videti celo v filmu Igre lakote. Zdaj je očitno naredil nov velik korak. Hiša Alexandra McQueena nosi ime po uveljavljenem britanskem modnem oblikovalcu, ki je sprva delal za hišo Givenchy, nato pa je ustanovil svojo znamko. Kar štirikrat je postal britanski oblikovalec leta, leta 2003 pa je prejel tudi nagrado za mednarodnega oblikovalca leta. Umrl je leta 2010, ko je bil star komaj 40 let.

Kreativna direktorica znamke je zdaj Sarah Burton, ki je izdelala tudi znamenito poročno obleko, v kateri se je leta 2011 Kate Middleton poročila z britanskim princem Williamom.

Med polfinalisti tekmovanja H & M Design Award

Za kaj bo pri podjetju pristojen Movrin, ki sicer že vrsto let živi in ustvarja v Londonu, ni znano. Se pa lahko morda najbolj mednarodno uveljavljeni slovenski modni oblikovalec ta hip pohvali še z enim dosežkom - postal je eden izmed 18 polfinalistov, ki še lahko upajo na nagrado H & M Design Award za leto 2018. Gre za izjemno pomembno tekmovanje za modne oblikovalce. Finaliste bo kreativna direktorica podjetja H & M Ann-Sofie Johansson izbrala 29. novembra v Londonu, izbranci pa bodo dan pozneje svoje kreacije predstavili pred mednarodno žirijo modnih poznavalcev. Zmagovalec bo prejel 25.000 evrov in šestmesečno plačano pripravništvo na sedežu znamke H & M v Stockholmu. Vsi finalisti pa bodo nagrajeni s 5.000 evri.

Še prej, že ta petek, pa Movrin s svojimi oblačili prihaja tudi na Mercedes-Benz Fashion Week v Ljubljano.

A. P. J.