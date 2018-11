Tivoli: že od malih nog spoštljivo do okolja in pridnih rok

Otroška oblačila, ki naj prehajajo iz roda v rod

16. november 2018 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljanski park Tivoli: kjer se prepletata naravno in mestno, divje in urejeno, in kjer se je rodila trajnostno naravnana znamka otroških oblačil, ki združuje sproščenost in urejenost, brezčasnost in nostalgijo.



Sara Isa Djukanovič in Ajda Adamič Metlikovič, prijateljici iz zgodnjih najstniških let, katerih poti sta se v času študija razšli – ena si je nabirala izkušnje v svetu reklamne in filmske produkcije, druga je študirala oblikovanje tekstilij in oblačil –, nato pa spet združili, ko sta dobili naraščaj, sta se med "vozičkanjem" po Tivoliju, parku svojega otroštva, domislili znamke trajnostno naravnanih oblačil za otroke, ki temelji na krajevni zgodbi, pravični proizvodnji, do okolja prijaznem odnosu in kakovosti izdelave. Tivoli – ime je bilo tako rekoč na dlani – poudarja udobje, estetiko, kakovost in trpežnost oblačil, želeli sta zasnovati koncept, ki bi otrokom zagotavljal možnost svobodnega in sproščenega gibanja v vzdržljivih in oblikovno dovršenih kosih. Z izčiščenim, blagim, neobremenjenim, a hkrati diskretno edinstvenim videzom, ki presega hitro spreminjajoče se trende, skratka z brezčasnim oblikovanjem, podaljšujeta življenjski cikel oblačil, v katera je, kot pravita, "vtkan nežen spomin na čase analogne estetike, začinjen z ambicijo, da ostanejo dragoceni kosi družinske dediščine".

Za dovršeno vizualno podobo znamke je poskrbela priznana ilustratorka Meta Wraber, ki je za MMC pojasnila, kako se je lotila oblikovanja logotipa: "Glavni junak vizualne podobe Tivoli je pisan logotip, narisan na roko z različnimi materiali. Vsaka črka ima svojo barvo in tudi svoj značaj. Na ta način sem želela prikazati otroško razposajenost in brezskrbnost, hkrati pa poudariti unikatnost blagovne znamke, ki si prizadeva ohranjati lokalno in pravično proizvodnjo. Zato so tu tudi veseli ptički in lokvanji iz parka Tivoli – vinjetne ilustracije, ki sestavljajo vizualno podobo znamke, simboli stika z naravo, lepote in hkrati vez s tradicijo."

Iz omenjenih razlogov se znamka tudi v cenovnem smislu razlikuje od ponudnikov "potrošne mode", ki v dobesednem in prenesenem pomenu zbledi po eni sezoni. Kako torej prepričati potencialne kupce, da se v poplavi velikanov množične proizvodnje odločijo raje za en tak kos kot denimo pet cenovno dostopnejših, a v hipu pozabljivih in nekakovostnih? "Verjameva, da stopnja ozaveščenosti potrošnikov raste in bodo sporočila o pomembnosti trajnosti prepričala kupce, da bodo ob odločitvi za naslednji nakup pozorni tudi na te vidike. Da se bodo vedno bolj zavedali, da ima izdelek na polici tudi svojo predzgodbo. Za pretirano nizkimi cenami se skrivajo pretresljive zgodbe o brezbrižnem odnosu do okolja in udeležencev v proizvodnem procesu – uporaba škodljivih kemikalij in otroškega dela, izkoriščanja ljudi. Seveda razumemo, da ljudje z nizkimi ali povprečnimi dohodki ob nakupu gledamo predvsem ali tudi na ceno, pogosto pa ob tem ne pomislimo, da žagamo vejo, na kateri sedimo. Tragične zgodbe slovenskih šivilj iz nekdaj uspešnih velikanov, kot so bili Mura, Labod in drugi, so povezane s prav temi dejavniki. Pri tem ne smemo pozabiti na okoljske posledice, za katere se premalokrat zavedamo, da se še kako, posredno ali neposredno, tičejo tudi nas in naših otrok," sta prepričani sogovornici.

Jemo že lokalno, skušajmo se še oblačiti tako

V ozadju znamke je sporočilo o spoštljivem odnosu do zemlje in trajnostnem oblačenju, saj pri procesu nastajanja ne zavržejo niti ostankov blaga. Morda koga poleg prijaznega odnosa do okolja in brezčasne estetike oblačil prepriča dejstvo, da je izvor izdelkov v celoti slovenski, hkrati vanje vpletajo domače zgodbe: čipko iz Bohinja, gumbke iz slovenskega lesa ... "Pri znamki Tivoli dajemo velik poudarek lokalnemu in okoljskemu vidiku, naši proizvodni procesi temeljijo na spoštljivem in pravičnem odnosu do vloženega dela vseh udeležencev ter v skrbi za trajnostno vzdržen odnos do okolja. Zato v proizvodne procese, kjer se le da, vključujemo lokalne proizvajalce in izvajalce. Bombaž, iz katerega je izdelana kolekcija, pa je pridelan po standardih GOTS in IVN best ter stkan v Nemčiji. Ljudje smo nekako že uzavestili, da je za prehranske izdelke pomembno, da prihajajo iz lokalnega okolja. Prepričani sva, da bo do tega spoznanja slej ko prej prišlo tudi v tekstilni industriji," sta optimistični ustanoviteljici.

"Pri oblikovanju, izbiri materialov in krojev sva imeli v mislih predvsem končne uporabnike, torej otroke. Zato je bilo pri kreiranju kolekcije pomembno vodilo udobje, saj želiva, da oblačila otroku omogočajo sproščeno gibanje in igro. S tem v mislih sva skrbno izbrali tudi material, odločili sva se za 100 -odstotni ekološki bombažni muslin, ki je zaradi svojega učinka krepa izredno udoben, zračen in mehek. Po drugi strani pa je za otroke zelo pomembna tudi estetika, saj otroci (še bolj kot odrasli) svet zelo intenzivno dojemajo s čutili. Oblikovno zato oblačila Tivoli stremijo k izčiščenemu, brezčasnemu, a hkrati diskretno edinstvenemu videzu, v katerega je vtkan nežen spomin na pretekle čase. Navdih za prvo kolekcijo Tivoli izvira prav iz kraja, po katerem je znamka dobila svoje ime; to je ljubljanski park Tivoli, kjer vedno znova privrejo spomini na dolge in brezskrbne poletne dni najinega otroštva, zadnja leta pa se jim radostno pridružujejo novejši, preživeti v družbi najinega podmladka. Pri ustvarjanju kolekcije naju je Tivoli navdihoval kot kraj, kjer se prepletata naravno in mestno okolje, kjer si divjina rožniškega gozda podaja roko z urejenostjo promenade in parka. S kolekcijo oblačil Tivoli sva želeli ujeti prav to skrbno uravnoteženo prepletanje sproščenosti in urejenosti, brezčasnosti in nostalgije," se razgovorita o navdihu v ozadju svojih izdelkov.

Najbolj trajnostno je "kolobarjenje"

Na slovenskem trgu ni ravno veliko trajnostno naravnane ponudbe otroških oblačil. Sicer obstajajo izjeme v smislu kakovostne ponudbe ekološkega tekstila, kozmetike in igrač tujih, pa tudi peščice domačih proizvajalcev, Tivoli pa je edinstvena znamka v smislu, da ponuja celotno kolekcijo otroških ekoloških oblačil lastnega oblikovanja in proizvodnje. Kot vir informacij o ponudbi manjših, trajnostno naravnanih znamk z otroškimi oblačili v tujini Sari Isi Djukanovič in Ajdi Adamič Metlikovič služi spletni nakupovalni portal Babyccino, katerega del bo kmalu postal tudi Tivoli. Na omenjeno dejstvo je tandem v ozadju mlade znamke zelo ponosen, hkrati pa dodajata: "Eden najbolj ekoloških in varčnih načinov za oskrbo garderobe otrok, ki tako hitro prerastejo svoja oblačila, je seveda izmenjava že nošenih oblačil med prijatelji, sorodniki ... Tudi midve sva se pri oblačenju svojih otrok zatekli k takšnemu 'kolobarjenju' oblačil."

Alenka Klun, fotografije: Polona Plasin (posamezno povečajte s klikom)