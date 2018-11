"Transspolnih manekenk na modnih revijah ne potrebujemo"

Za Adriano Limo je bila to zadnja modna revija Victoria's Secret. Foto: Reuters Manekenke so se po modni brvi v New Yorku sprehajale 8. novembra, na malih zaslonih pa bodo posnetek predvajali 2. decembra. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Pri Victoria's Secret razkrili letošnji fantazijski modrček Dodaj v

11. november 2018 ob 10:50

New York - MMC RTV SLO

Modna znamka Victoria's Secret je bila prisiljena v opravičilo zaradi komentarjev, ki jih je Ed Razek v intervjuju za revijo Vogue razkril o transspolnih manekenkah.

Razek je pri podjetju vodja marketinške službe, v intervjuju pa je dejal, da so vsakoletne modne revije, ki si jih na malih zaslonih ogleda ogromno ljudi, "fantazija", zato v njih ne more biti transspolnih manekenk.

Pozneje, ko se je tako nanj kot na samo podjetje usulo ogromno kritik, je bil prisiljen v opravičilo in priznal, da so bili njegovi komentarji brezčutni.

V intervjuju je poleg njega sodelovala še pomočnica direktorja za odnose z javnostmi Monica Mitro in eno izmed vprašanj je bilo, ali modna hiša v zadnjem času več pozornosti posveča raznolikosti. Razek je sicer tudi del ekipe, ki se ukvarja s kastingi manekenk, priznal je, da je razmišljal o tem, da bi bile del modne revije tudi "močnejše" in transspolne manekenke, a da se mu to ni zdelo smiselno, saj "podjetje ne prodaja vsemu svetu".

"Ali znamka razmišlja o raznolikosti? Seveda. Ali ponujamo tudi večje številke perila? Seveda. Ali bi morali imeti na modnih revijah tudi transspolne manekenke? Ne, se mi zdi, da ne. Modna revija je fantazija, gre za 42 minut zabave. Gre zgolj za to in je edina te vrste na vsem svetu," njegove besede povzema BBC.

Njegove izjave so na družbenih omrežjih seveda naletele na ogromno kritik, zato je bila modna hiša prisiljena v uradno izjavo: "Želimo biti jasni, da bi na modni reviji zagotovo imeli tudi transspolne manekenke, ki so se tudi že udeležile kastingov, a se tako kot tudi številne druge niso uvrstile v izbor. Nikoli ni šlo za spol."

Prodaja spodnjega perila Victoria's Secret sicer že od leta 2016 pada, na letošnji modni reviji, ki je bila 8. novembra v New Yorku, pa so se po modni brvi sprehajale nekatere izmed najbolj znanih manekenk na svetu, kot so denimo Gigi in Bella Hadid, Kendall Jenner ter Adriana Lima, za katero je bila letošnja revija zadnja.

