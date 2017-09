Vanity Fair bojkotira Melanio? Ni je na seznamu najbolje oblečenih Zemljanov.

Seznam najlepše oblečenih Zemljanov

8. september 2017 ob 20:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Vanity Fair je z objavo tradicionalnega seznama najbolje oblečenih Zemljanov zakuhal precej jeze pri Trumpovih privržencih, saj so pri izboru po njihovem namenoma izpustili prvo damo ZDA, Melanio Trump.

Najbolj jezni so bili pri the Daily Callerju, odločitev Vanity Faira so označili kot ekstremno bizarno, zapisali pa so, da ni pravično, saj je Melanijin slog oblačenja podoben tistemu, ki ga ima Michelle Obama (obe prisegata na kreacije Jasona Wuuja, Michaela Korsa ...). Melanijina predhodnica je že leta prisotna na omenjenem seznamu, tudi letos.

Izpostavili so tudi ženo francoskega predsednika, Brigitte Macron, ki se je znašla na seznamu, pa čeprav jo je Melania po njihovem na nedavnem obisku Trumpovih v Parizu čisto "nadigrala". Zapisali so še, da je razlog iskati tudi v tem, da je urednik Vanity Faira, Graydon Carter (že 25 let je na čelu revije, upokojil pa se bo decembra), velik kritik Donalda Trumpa. Tudi na družbenih omrežjih se je usul val nestrinjanja, ker na seznamu ni Melanie.

In če ni uspelo Melanii, pa je na seznamu modni oblikovalec Hervé Pierre, ki se je podpisal pod večerno obleko, ki jo je nosila na inavguraciji. Pierre je bil počaščen, ker je oblekel Melanio, številni modni oblikovalci pa so zaradi nestrinjanja s politiko Trumpa sodelovanje z njegovo ženo zavrnili. "Jaz se ne ukvarjam s politiko, ampak ustvarjam oblačila. Zdi se mi žalostno, da oblikovalci z njo nočejo sodelovati, jaz sem bil namreč počaščen," je povedal Pierre.

47-letna nekdanja manekenka je na inavguraciji navdušila tudi v sinje modri obleki s podpisom ameriške modne hiše Ralph Lauren, v kateri je mnoge spomnila na modno ikono med prvimi damami Jackie Kennedy Onassis na prisegi njenega soproga Johna F. Kennedyja. P

Celoten seznam najbolje oblečenih Zemljanov v letu 2017 si lahko pogledate spodaj.

Ženske: Annh Doung, Charlotte Gainsbourg, Kirsten Green, Solange Knowles, Eugenie Niarchos, Rebecca de Ravenel, Rihanna, španska kraljica Leticija, Daša Žukova, Amelia Windsorska.

Moški: Roberto Bolle, Roger Federer, Donald Glover, LeBron James, Henry Koehler, Daniel Romualdez, Jack Schlossberg, Charlie Siem, Harry Styles, Justin Trudeau.

Hollywood: Cate Blanchett, Zoë Kravitz, Janelle Monáe, Ruth Negga in Dev Patel.

Izvirnejši: Catherine Baba, Jaden Smith, Mademoiselle Yulia.

Pari: Emmanuel in Brigitte Macron, nizozemski kralj Viljem in kraljica Maksima, Barack in Michelle Obama.

Profesionalci: Adwoa Aboah, Alexandre Arnault, Petra Collins, Ines in Mercedes Domecq, Nico Landrigan, Herve Pierre, Miuccia Prada, Carlos Souza, Vanessa Traina.

Dvorana slavnih: Lauren Hutton, Jeremy Irons, Lauren Santo Domingo.

Posebna pohvala: britanski princ Philip.

D. S.