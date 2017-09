Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zvesta spremljevalka vseh newyorških tednov mode je tudi modna ikona Iris Apfel. Foto: Reuters Modni svet najbolj nestrpno čaka, kaj so za prihodnjo pomlad pripravili Jason Wu, Marc Jacob, Rihanna in Michael Kors. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Začetek konca? Newyorški teden mode bo en dan krajši.

Začne se danes z modno revijo Toma Forda

6. september 2017 ob 13:32,

zadnji poseg: 6. september 2017 ob 13:36

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Začenja se newyorški teden mode, v okvori katerega se bo s svojimi zamislimi za prihodnja pomlad in poletje predstavilo več kot 100 oblikovalcev. A tokrat bo modni teden en dan krajši kot v minulih izvedbah.

Predstavitev modnih novosti in idej za prihodnjo sezono je v New Yorku tradicionalno trajala od četrtka do četrtka (neuradno se začenja danes z modno revijo Toma Forda), zdaj pa se bo končala en dan prej (torej v sredo), s čimer bodo modnim poznavalcem, oblikovalcem, urednikom in drugim strokovnjakom za modo olajšali potovanje v London, kamor se modna karavana seli po New Yorku.

Predsednik združenja ameriških modnih oblikovalcev Steven Kolb je pojasnil, da gre za dobro premišljeno odločitev: "Modni tedni, ki se začnejo v New Yorku, nadaljujejo v Londonu, nato v Milanu in Parizu skupaj trajajo skoraj cel mesec. Uredniki in kupci potujejo z enega modnega tedna na drugega, kar pomeni, da so ves čas na poti in na robu izčrpanosti."

"Množični eksodus neodvisnih oblikovalcev"

Poznavalci, med njimi tudi modna biblija Vogue, ob tem sicer ugibajo, ali ne tiči razlog za krajši modni teden tudi v "množičnem eksodusu neodvisnih oblikovalcev", kot so se izrazili pri omenjeni reviji. V zadnjih mesecih so se namreč številna znana modna imena, kot so Tommy Hilfiger, Thom Browne, Proenza Schouler, Altuzarra, odločila, da se raje predstavijo na modnem tednu v Parizu.

Pri New York Timesu so Kolba kar naravnost pvprašali, ali to pomeni začetek konca za newyorški teden mode. Kolb je odločno odgovoril, da ne in da je imela vsaka znamka svoj razlog, povezan s poslovnim modelom, lastništvom itd. "Ne gre za nezaupnico New Yorku," je še zatrdil. A kljub temu, ugotavlja NY Times, v Parizu, na primer, podobnih težav nimajo - tam je znamk, ki bi se rade predstavile, mnogo preveč.

Najtežje pričakovane modne revije po pisanju Reutersa so sicer Jason Wu, Marc Jacob, Rihanna in Michael Kors, velika pričakovanja pa ima modna srenja tudi od modne revije Toma Forda dan pred uradnim odprtjem.

T. K. B.