10-odstotna obdavčitev avtomobilov skrbi proizvajalce vozil v Veliki Britaniji

Sporočila iz avtomobilskega salona v Ženevi

12. marec 2017 ob 06:34

Ženeva - MMC RTV SLO

Zaradi brexita vlada med avtomobilisti negotovost; pojavil se bo zamik proizvodnje novih modelov, saj še ni jasno, kakšen bo rezultat pogajanj Velike Britanije z EU-jem glede carinskih ugodnosti. A zdi se, da Britanci le ne bodo pobrali češenj z vrha. Imajo pa načrt B.

"Izdelovanje avtomobilov v Veliki Britaniji ni ključnega pomena za skupino BMW Group. Večina kupcev sploh ne ve, kje izdelujejo avtomobile," je na avtomobilskem salonu v Ženevi dejal vodja BMW-ja Peter Schwarzenbauer.

"Pri Toyoti še razmišljamo o tem, ali bomo novo generacijo aurisa izdelovali v naši tovarni v Veliki Britaniji. Počakali bomo na konec pogajanj o brexitu," pravi visoki predstavnik Toyote Didier Leroy.

Vodja Bentleyja, proizvajalca luksuznih vozil, ki svojo paleto luksuznih modelov izdeluje v osrednji Angliji, v Crewu, Wolfgang Duerheimer, pa je dodal, da je prost pretok ljudi in brezcarinsko območje ključnega pomena za podjetje.

To so le tri močne izjave, ki kažejo na to, kako ključna so za britansko avtomobilsko industrijo pogajanja o izstopu iz Evropske unije. Britanci zdaj na leto izdelajo 1,6 milijona vozil, visokoleteči cilji pa so, da do konca desetletja proizvodnjo povečajo na dva milijona vozil.

Britanci bi le češnje, to ne gre

A načrti se lahko kaj hitro sesujejo, če bodo pogajanja o brezcarinskem območju neuspešna. V izjavah glavnih mož avtomobilskih podjetij v Ženevi je bilo zaznati strah. Tako predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kot tudi drugi so dali otoški premierki Theresi May jasno vedeti, da Britanci ne bodo pobrali le češnje z vrha torte. Če bi EU popustil, bi želela po poti privilegijev še kakšna druga od preostalih 27 članic EU-ja, to pa za Evropo ni sprejemljivo.

V primeru nepopustljivosti bi EU za britanske izdelke uvedel 10 odstotkov carine. To v najslabšem primeru pomeni podražitev avtomobilov, izdelanih na Otoku, za 10 odstotkov. Japonska avtomobilska podjetja so pred desetletjem in več na Otok drla zaradi ugodne davčne politike. Japonska danes z Evropo, v nasprotju z Mehiko in Južno Korejo, nima sklenjenega sporazuma za ničelno obdavčitev vozil. V Veliki Britaniji imajo svojo proizvodnjo Nissan, Honda, Toyota, številni tam izdelujejo ključne komponente za vozila, od motorjev do menjalnikov.



Proizvodnja električnega minija v celinski Evropi

Schwarzenbauer je v Ženevi dejal, da se bodo do konca leta odločili, kje bodo izdelovali električno različico minija. Če se ne bodo odločili za tovarno v Oxfordu (tam izdelajo 70 odstotkov od 360 tisoč minijev), bodo brezemisijski model izdelovali na Nizozemskem ali na kateri drugi lokaciji v celinskem delu Evrope. Vodja koncerna BMW Group Harald Krueger je dejal, da je to lahko kjer koli. Pomembnejše od tega, kje izdelujejo avtomobile, je, kje jih prodajo največ. In to gotovo ni Velika Britanija, kjer Otočani večino od 1,6 milijona proizvedenih vozil izvozijo.

Schwarzenbauer je še dodatno zbodel Britance, ki na strehe minijev ponosno rišejo britansko zastavo. "To je za tuje kupce popolnoma nepomembno," odgovarja.

Nekaj časa je še

Z izvozom vozil so zaskrbljeni tudi pri Toyoti. "Do leta 2018 bomo morali sprejeti določene odločitve. To še ne pomeni, da bomo začeli naložbe," pravi prvi izvršni podpredsednik Toyote Didier Leroy.

"Potovanje brez vizumov in prostocarinski trg sta ključna za nas,“ pa pravi vodilni mož Bentleyja Duerheimer, ki ima le še devet do 12 mesecev časa za čakanje. Potem bo treba povleči resne poslovne poteze. "To je še dovolj časa za vlado Therese May, a potem bom potreboval jasna zagotovila,“ pravi direktor Bentleyja, kjer so v preteklosti nekatere svoje modele že izdelovali v Dresdnu v Nemčiji.

Duerheimer sicer pravi, da načrti za za selitev proizvodnje iz Velike Britanije ne obstajajo, a se lahko to ob najbolj črnem scenariju tudi zgodi.

"Zaradi britanskosti smo zelo posebni, a vsi vemo, da delamo v globalnem okolju. Bentleyje bi v skrajni sili lahko izdelovali drugje,“ še dodaja.

Več komponent bi morali izdelati na Otoku

Britanci imajo tudi načrt B. Približno 80 odstotkov izdelanih vozil izvozijo iz Velike Britanije, kar ob dodatni 10-odstotni obdavčitvi pomeni velik udarec. Avtomobilisti, kot je McLaren, vidijo rešitev v povečanju izdelave komponent za vozila na Otoku, kar bi zmanjšalo stroške proizvodnje in uvoza.

Lani so v Veliki Britaniji izdelali 41 odstotkov komponent vgrajenih v vozila, ki jih proizvajajo. Pri McLarnu so prepričani, da bi bil lahko odstotek lokalno izdelanih delov do konca desetletja 58-odstoten. Pri Mclarnu je že zdaj ta delež 50-odstoten, medtem ko je pri BMW-ju in Miniju 40-odstoten, pri Oplu oziroma Vauxallu pa le 25-odstoten.

Na to je v Ženevi, kjer so objavili prevzem Opla, namignil tudi predsednik PSA-ja Carlo Tavares. "Če se bo zaprl evropski trg, je nujno razširiti bazo dobaviteljev. Mislim, da je to nekaj, kar britanska vlada popolnoma razume," je v Ženevi novinarjem dejal Tavares.

A to ni tako enostavno. Ralf Speth, predsednik uprave Jaguarja Land Roverja (JLR) dvomi, da je britanski trg dovolj množičen, da bi pritegnili večje vlagatelje in povečali prag lokalizacije nad 50 odstotkov.

