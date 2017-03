Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Zakaj bi nosili navadno kapo, če ste lahko ptič? Foto: BoBo Božiček v Planici darila pridnim deli tudi marca. Foto: MMC RTV SLO Planiški konec tedna je spremljala tudi kopica glasbenih dogodkov. V Ratečah je obiskovalce na uradni četrtkovi slovesnosti ob odprtju zabaval Zahod band, v petek in soboto so v Kranjski Gori nastopili Šank Rock, San Di Ego in Loco band, na planiškem odru Vala 202 pa so se zvrstili Zlatko, Gadi, Tabu in Dan D. Foto: BoBo Na pivo v spodnjicah. Foto: MMC RTV SLO Poziv za Petra Prevca. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

100 utrinkov iz Planice: Ko v mestu raja prisrčen cirkus. In je vse narobe, a vse prav.

Štiridnevno dogajanje ob planiškem koncu tedna

27. marec 2017 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nedeljo zvečer se je v Zgornjesavsko dolino skupaj z mrakom spet naselil mir. Končal se je že zadnji zimski vrhunec, ki je v dolino po Poncami privabil 75.000 ljudi - kar je sicer skoraj 40.000 manj kot pred letom dni.

Evforija namreč zaradi slabših rezultatov naših orlov ni bila taka kot lani, ko se je v štirih dneh tukaj zbralo kar 111.000 navijačev, ki so v soglasno proslavili dvojno slovensko zmago na sklepni tekmi sezone, vrhunec planiškega praznika pa je bil, ko je Peter Prevc prejel v roke veliki kristalni globus.

Tokrat so bili Slovenci bolj v ozadju, kar je seveda vplivalo tudi na navijaško razpoloženje, saj pod Poncami ni bilo tako evforično kot lani, svoje pa je naredilo tudi vreme, saj se je prireditveni prostor v toplem marčevskem soncu kopal le v soboto. Kljub vsemu pa se tisti, ki so prišli, niso izneverili tradiciji in Planica je znova poskrbela za pisane navijaške podobe, ki so edinstvene.

Od božička do rogovile

Podobe skakalnih navdušencev so namreč precej drugačne od tistih, ki smo jih vajeni s tribun nogometnih igrišč, smučišč, atletskih stadionov in drugih športnih prizorišč. V Planici je namreč dovoljeno vse.

Se želite marca obleči v rožnatega plišastega zajca ali pa božička? Ni problema, vzemite zastavo in pridite v Planico, nihče vas ne bo čudno gledal. Bi za svoje junake stiskali pesti, medtem ko sredi prizorišča udobno sedite na trinožniku in zraven na plinskem žaru, ki ste ga prinesli s sabo, obračate čevapčiče? Pridite v Planico, prvi, ki pride mimo, vam bo podal svojo pločevinko piva, da bo šlo meso lažje po grlu.

Ste morda naleteli na zlomljeno košato vejo in se vam je iz neznanega razloga zazdelo, da bi bila morda lahko odlični vršilec dolžnosti zastave? Poberite jo in pridite v Planico, dejanske zastave drugih bodo skupaj z vašo vihrale kot s polnopravno članico svoje vrste.

Kaotično, a brez nasilja

Podobna popolna toleranca do bizarnosti se v teh preseli tudi v Kranjsko Goro, ko domačini in drugi turisti med pitjem kave stoično spremljajo mimohode navijačev, ki po glavni ulici prenašajo različne predmete. "Zakaj za vraga si je človek hkrati oprtal polomljen ležalni stol in sani, če pa so tudi na smučišču le še zaplate snega, po katerih se ne da spustiti," je vprašanje, ki bi si ga mimoidoči zagotovo zastavili v katerem drugem mestu. V Kranjski Gori si ga v teh dneh ne.

Želite priti v lokal na pivo oblečeni samo v "gate"? Tudi prav, na zdravje. Za planiški konec tedna pač veljajo druge zakonitosti in prav to daje tem dnem poseben čar. Čeprav je morda zgolj iz črk na papirju razumeti drugače, pa ves ta kaos nosi s seboj neko logiko reda - tudi ko so v soboto po končani ekipni tekmi navijači popoldne Kranjsko Goro dobesedno preplavili, na ulicah ni bilo opaziti policijskih enot, in te tudi niso bile potrebne, saj je kaotičnost uspešno posrkbela sama zase.

Zaželeni Norvežani

Poleg domačih navijačev so tradicionalni kranjskogorski gostje Norvežani, kar tamkajšnje gostince in turistične delavce še posebej veseli. Pridejo namreč za več dni, mastijo se v najboljših restavracijah, kjer ne skoparijo z bogatimi naročili, enaka zgodba je v barih, za prevoze s taksiji so pripravljeni seči globoko v denarnico, prav tako za prenočišča.

Tega vsega pa si ne morejo privoščiti Poljaki, sicer veliki ljubitelji smučarskih skokov, saj so cene za njihovo kupno moč pogosto previsoke, zato si hrano in pijačo priskrbijo le v trgovinah, nato pa se držijo svojih apartmajev in avtodomov.

Spali bomo spomladi

Kar je za nekoga blato, je za drugega zlato. Ta konec tedna je bil to premik ure na poletni čas, saj je v noči iz sobote na nedeljo 2.00 nenadoma postalo že 3.00, kar je pomenilo krajšo nočno zabavo, pa tudi dragoceno urico spanja manj v tem že tako napornem koncu tedna, vendar se številni vseeno niso vdali in v nedeljo so bili najpogostejši navijaški pripomoček podočnjaki.

A organizatorjem je prav ta ena ura prišla še kako prav, saj so morali nedeljsko drugo serijo zaradi poslabšanja vremena odpovedati, po stari uri pa bi jo vreme zagodlo že v prvi seriji.

Tako pa so pod streho spravili tudi zmagovalca te tekme, veliki kristalni globus je dvignil Stefan Kraft, zadovoljnih je odšlo še teh zadnjih nedeljskih 16.500 obiskovalcev, marljivi delavci so zavihali rokave in pospravili za njimi, kot da jih nikoli ni bilo tam, in življenje v Zgornjesavski dolini se je po vrhuncih zabave, ki so poleg Planice še Vitranc, novoletni prazniki in zimske počitnice, vrnilo v stare umirjene tirnice. Na svidenje, pestra zima, pa lahko noč!

V priloženi fotogaleriji si lahko ogledate pisan mozaik utrinkov štiridnevnega dogajanja pod Poncami.

Tina Hacler, foto: MMC in BoBo