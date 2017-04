Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 101-letna Man Kaur s svojim sinom in trenerjem (on jih šteje 79). Foto: Instagram World Masters Games Prinašam srečo s seboj, tečem, hodim, kuham ... Polna sem radosti. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

101-letna tekaška šampionka, senzacija z "olimpijade za veterane"

Indijka zgled za vse

30. april 2017 ob 21:23

Auckland - MMC RTV SLO

Da so leta le številke, dokazuje Indijka Man Kaur. 101-letna tekačica je pretekla 100-metrsko preizkušnjo, na cilj je prišla v 74 sekundah.

Indijka je na igrah World Masters, ki so znane kot olimpijske igre za veterane, pa čeprav na njih lahko sodeluje vsak, starejši od 30 let, osvojila tri zlate medalje.

Poleg 100-metrske preizkušnje je prestala tudi 200-metrsko - na cilj je pritekla v dveh minutah in 58 sekundah.

Man Kaur je bila sicer edina tekmovalka v svoji starostni kategoriji - na 100 metrov je bila v kategoriji 100+, za primerjavo - pred njo je bila kategorija 85+, v njej pa sta tekmovali dve tekačici; na 200 metrov pa je tekmovala v kategoriji 90+ in prav tako je bila edina. Pred njo je bila kategorija 85+, v njej pa je bila ena tekačica.

Man je osvojila zlato medaljo tudi v suvanju krogle.

Na igrah rezultati in časi niso glavnega pomena, z igrami želijo spodbuditi k športnemu udejstvovanju ljudi vseh starosti. In prav Man Kaur je pravi zgled za vse, da ni nikoli prepozno za to. Indijka je z vztrajnostjo in odločnostjo osvojila veliko več kot zlate medalje, pridobila je naklonjenost in spoštovanje gledalcev in sotekmovalcev ter tako postala prvo ime iger v Aucklandu.

Nikoli ni prepozno

S športom se je začela ukvarjati šele pri 93 - njen sin in trener je ugotovil, da mati dobro teče, zato jo je spodbudil k športnemu udejstvovanju in tekmovanju. Do zdaj je na različnih tekmovanjih osvojila več kot 20 medalj, kot je povedala v Aucklandu, pa se ne misli ustaviti. "Dokler sem živa, se ne bom zaustavila."

In kakšna je skrivnost njenega zdravja? Zdrava domača hrana, na vsakodnevnem jedilniku pa nikoli ne manjkajo oreščki in semena. Za dobro kondicijo pa je ključna redna vadba - Man teče vsak drugi dan, obiskuje pa tudi fitnes.

Kaurin vnuk pa je dodal, da je skrivnost tudi v tem, da je ves čas polno zaposlena, obenem pa je vedno pozitivna.

Man Kaur, our 101 year old athlete from Northern India, received a heart warming standing ovation at #WMG2017 Accreditation this afternoon! #inspiringathletes A post shared by World Masters Games 2017 (@wmg2017) on Apr 18, 2017 at 10:55pm PDT

101-year-old Man Kaur celebrates her Gold medal for the 100m #wmg2017 #inspiring A post shared by World Masters Games 2017 (@wmg2017) on Apr 23, 2017 at 3:05pm PDT

Man Kaur picks up a PB and second gold medal in the women's shot put throwing 2.10 metres! #WMG2017 A post shared by World Masters Games 2017 (@wmg2017) on Apr 25, 2017 at 4:12pm PDT

D. S.