11. Panč: 5 večerov, 4 voditelji, 10 držav, 27 komikov!

Na Ljubljanskem gradu se je pričel 11. Panč

24. avgust 2018 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Predavanja so zjutraj, nastopi so zvečer, tako da nimam težav s svojimi študenti, če se vidimo dvakrat na dan. Zvečer so skriti med občinstvo, oni mene vidijo, jaz njih ne!", pravi komik Uroš Kuzman, sicer zabavni (a strog) profesor matematike in znanec iz oddaje Ugriznimo znanost.

Tematski večeri, štirje povezovalci

Letošnji že 11. Panč, ki bo do nedelje, 26. avgusta, na dvorišču Ljubljanskega gradu (v primeru dežja pa v Festivalni dvorani) prinaša vsega skupno pet dni smeha, ki ga bo sprožilo 27 komikov iz desetih držav. Še novost: letos Panč povezujejo kar štirje različni voditelji, kar pomeni, da je Andrej Težak Tešky (končno) stopil iz voditeljskega prestola in "dovolil", da se v povezovalnem delu preizkusi še kdo drug. "Priznam, ni bilo lahko sestopiti iz prestola. To imava s Tinom sicer že pet let debato in "vojno". Lej, ne boš vsak dan! Bom vsak dan! Skratka, sedaj je pa res prišel trenutek, da naredimo nekaj novega. Da ne rabim biti vedno povezovalec, v končni fazi sem organizator. Mislim, da bo dobro izpadlo, ker je npr. večer, ki je angleški, sedaj res v celoti angleški s samimi tujimi gosti. Bivši jugoslovanski bo prav tako v celoti v srbohrvaščini. Tin bo vodil en večer, meni še vedno ostaneta dva. To je korak naprej, tako kot to, da imamo nov, večji oder s streho," pravi Tešky.

Tin Vodopivec, ki je zraven Teškya že vse od začetka festivala prav tako organizator, ima vizijo festival še razvijati:" Lahko bi npr. bil še kakšen dodaten dan, pričeli smo s tremi, sedaj smo na petih. Lahko bi npr. vključili kakšno solo predstavo. Imeli smo že pogovore s tujci, ki so dokaj zveneča imena, ampak težava je, da večje kot je ime komika v tujini, dražje je, kar pomeni, da se poruši shema vstopnic. Potrebno bi jih bilo podražiti, česar nočemo. Če pa ne podražimo, pa gremo v minus, tega pa spet nočemo. Tako da je še vedno borba, kako zadovoljiti občinstvo, da dobimo nove oboževalce in hkrati ohranimo že zveste. Po drugi strani bi lahko šli še bolj podrobno v tematike. Lahko bi npr. en večer govorili samo o bogu, ali seksu ali čem drugem. Lahko bi bil tudi večer samih mladih novih komikov. Še je možnosti, a eno ostaja: Panč je nekakšna 'smetana' stand-up nastopov, ljudje želijo videti le najboljše."

Kot zanimivist nam je Tin razkril še, da sta ob začetku festivala vse naloge, vključno s postavitvijo spletne strani, marketinga in oblikovanja plakatov, opravljala s Teškyem sama, sedaj pa za celotno izvedbo festivala skrbi okrog 30 ljudi.

Prvi večer popolnoma razprodan, mnogi ostali pred vrati

Malce več kot tisoč ljubiteljev stand-up komedije je na otvoritvenem zelo toplem poletnem večeru, v katerem so nastopili izključno slovenski komiki, znova razmigavalo trebušne mišice in do zadnjega kotička napolnilo ljubljanski grad. Pred uradno nastopajočimi je svojo vlogo ogrevanja občinstva prevzel Rok Škrlep, ki si ga bomo najbolj zapomnili po ideji, kako lahko tisočglava množica s tleskanjem z rokami in nato nogami, ustvari odlično zvočno simulacijo padanja dežja. Tešky, ki je povezoval prvi večer je nato na oder povabil Nejca Šmita, zaradi katerega bomo sedaj na Radovljico gledali v popolnoma drugi luči. Nejc je hkrati razložil mnoge radosti skupnega ljubezenskega življenja, sploh če si v razmerju že skoraj deset let.

Izposojeni slovenec, profesor, Perica in lezbijka

Drugi nastopajoči Admir Baltić, je navdušil z opisom dogodka, kako brez kakršnih koli posebnih težav 92-letna gospa napiše oporoko v sproščeni družbi in ob pomoči nekaj "ta-kratkih". Dokazal nam je tudi, da človek, ki je skromen po srcu in živi v bogati vili, ostaja nepokvarjen in vztraja v svojih skromnih navadah, tudi po prejemu materialnega bogastva.

Profesor matematike Uroš Kuzman je otvoritveni večer pripeljal naravnost do vrhunca. Zdaj vemo, kako imaginarne so počitnice, če imaš dva otroka, kako vpelješ neznanko v predavalnico, ki omogoči, da te študentje dejansko vsaj pogledajo, če ne že poslušajo in kako se najprej stopnjuje, nato pa potencira opisno ocenjevanje vedenja. Za še dodaten vrhunec matematičnih terminov je poskrbel z avtorsko pesmijo ob spremljavi manjšega brenkala. Perica Jerković je končno podrobno razložil radosti počutja vprašanega ob vprašanju: "In kje si bil kaj na dopustu? Kje boš pa za novo leto?" Mariborčanka Martina Ipša, ki v letošnjem poletju praznuje svojo prvo obletnico poroke s partnerko, ni mogla skriti presenečenja, ko jo ljudje še vedno sprašujejo: "In kdaj si se odločila, da boš lezbijka?" Razodela nam je tudi "smiselnost" obiskovanja hribov in zbiranja planinskih žigov.

Še ena novost: Panč in vesolje

Slovenija je leta 2016 postala pridružena članica Evropske vesoljske agencije ESA in Panč, kot festival, prostovoljno pomaga ozaveščati javnost o projektih, ki jih ponuja evropski program Copernicus. Gre za projekt Evropske vesoljske agencije, katerega namen je pomagati tako posameznikom kot podjetjem, da uporabljajo analize in podatke, ki jih vsakodnevno nudijo zemeljski sateliti (temperaturne spremembe, naravne nesreče, telekomunikacijske in transportne nove možnosti in podobno). Prostovoljni ambasador projekta v Sloveniji je Zavod Kurz, katerega direktor je ravno Andrej Težak Tešky, znan ne samo kot organizator Panča, ampak tudi akter večih družbenih dobrodelnih prireditev (Za Botrstvo in podobno). Projekt je v Sloveniji precej nov, mnogim znanstvenikom, podjetjem in posameznikom pa na globalni ravni ponuja vpogled in brezplačno uporabo podatkov, ki jih nudijo sateliti. Zanimivo je tudi to, da je slovensko podjetje Sinergise zmagalo na mednarodnem tekmovanju razvijanja aplikacij, ki omogočajo obdelavo satelitskih posnetkov.

Sledijo še trije tematski dnevi

Po "otvoritveni domačici", ki smo je bili deležni prvi večer in international nightu", ko so bili nastopi izključno v angleškem jeziku (Tanyalee Davis iz Kanade, Chelsea Hart iz Amerike, Radu Isac iz Rominije, Ria Lina iz Velike Britanije, Christian Schulte-Loh iz Nemčije, voditelj pa Daniel-Ryan Spaulding iz Kanade), sledijo še trije tematski večeri.

Petek bo "Freaky Friday". Nastopajo: Rok Bohinc, Jernej Celec, Tanja Kocman, Jan Kreuzer, Sašo Stare, Dušan Tomić z voditeljem Tinom Vodopivcem.

Sobota, ki zaenkrat kaže, da bo deževna in je torej velika verjetnost, da bo stand-up večer v Festivalni dvorani bo "Večer črnega humorja". Smejali se bomo Gašperju Bergantu, Willu Frankenu iz Amerike, Aleksandru Perišiću iz Srbije, Harriju Soinilu iz Finske in Marku Žerjalu. Črni večer bo povezoval včasih edini povezovalec Panča, Andrej Težak Tešky.

In še sklepni nedeljski "ex-yu večer", na katerem bodo nastopili: Marko Dejanović iz Bosne in Nikola Radojlović iz Srbije. Trije iz Hrvaške: Tin Sedlar, Tomislav Primorac in Ivan Šarić. Povezovalka med njimi pa bo prav tako Hrvatica Marina Orsag.

Tanja Mojzer, Foto: Tomaž Kos