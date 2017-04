Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Maria Felix Nava velja za eno izmed najstarejših žensk na svetu. Foto: Reuters Uradniki so napako v sistemu popravili, potem ko je zgodba Marie Felix Nava zaokrožila po medijih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

116-letni Mehičanki zavrnili odprtje računa, ker je bila "prestara"

Uradniki so napako že odpravili

28. april 2017 ob 11:28

Ciudad de México - MMC RTV SLO

Mehiška banka Citibanamex je 116-letni Marii Felix Nava le odobrila, da odpre račun, potem ko so jo sprva zavrnili, češ da je prestara zanj.

Na banki so se izgovarjali, da je bila za prvotno zavrnitev kriva luknja v sistemu, zaradi katere niso mogli vpisati tako visoke starosti, kot jo je dosegla Felix Nava. Toda zaradi nje 116-letnica ni mogla prejemati svoje pokojnine. "Rekli so mi, da je omejitev 110 let," je dejala po poročanju BBC-ja.

Potem ko so njeno zgodbo objavili v krajevnih medijih, ji je uradnik z ministrstva za razvoj Miguel Castro Reynoso denar izročil osebno. Ob tem se ji je opravičil za "absurd", hkrati pa poudaril, da je hvaležen medijem, ker so delili njeno zgodbo. Obenem pa je dodal, da bodo storili vse, da se kaj takšnega ne bo več zgodilo. "Prej ali slej, bog da," je dejala 116-letnica, ko je prejela svoj denar.

Banka se po poročanju tiskovne agencije Reuters prav tako trudi, da ji bodo čim prej izročili bančno kartico. Felix Nava bo julija dopolnila 117 let. Pri sedmih letih je osirotela, v svojem življenju pa je preživela vseh svojih deset otrok.

K. K.