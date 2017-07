Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Številni hrvaški maturanti niso znali rešiti preproste matematične naloge. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

12.000 hrvaških maturantov ni znalo izračunati preproste naloge

Zaskrbljena javnost

19. julij 2017 ob 21:58

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Kar polovici hrvaških maturantov ni uspelo rešiti preproste matematične naloge, kar je sprožilo številne negativne komentarje o ravni znanja in izobraževalnem sistemu v državi.

Ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak, ki je med drugim profesorica matematike, je danes novinarjem zatrdila, da bi sama zagotovo rešila nalogo, ki je na Hrvaškem dvignila precej prahu, saj je povzročala preglavice polovici od 24.000 hrvaških maturantov, ki so letos opravljali maturo iz nižje ravni matematike.

Ministrica sicer ni ugodila prošnji novinarjev, da bi to nemudoma tudi pokazala, je pa namesto tega izjavila, da je "treba pomagati dijakom, ki imajo posebne izobraževalne potrebe, ne samo tistim, ki imajo potencial za mednarodne uspehe".

Sporna naloga na maturi je zahtevala izračun porabe goriva dveh vozil. Naloga se je glasila: Če je poraba avtomobila sedem litrov goriva na 100 km, kombi pa z litrom goriva prevozi 11 kilometrov, koliko goriva več je porabil kombi, če sta obe vozili prevozili 450 kilometrov? Na voljo so bili odgovori A: 9,41 litra, B: 14,79 litra, C: 15,25 litra in D: 18 litrov.

T. H.