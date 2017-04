Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Fantu je uspelo kar 1.400 kilometrov prevoziti neopaženo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

12-letnik z avtom prevozil 1.300 kilometrov po Avstraliji

Pot je končal na policijski postaji

24. april 2017 ob 10:45

Sydney - MMC RTV SLO

Nova nenavadna zgodba prihaja iz Avstralije: Pogumni 12-letni mladenič je vzel ključe od avta in se z družinskim avtom odpeljala na pustolovščino ...

12-letnika so možje postave ustavili v Broken Hillu (v zvezni državi Novi južni Wales), ko so opazili, da se mimo njih pelje avtomobil, ki za sabo vleče odbijač. Kot so dejali policisti po poročanju BBC-ja, je mladenič poskušal prevoziti 4.000 kilometrsko pot od zahodne do vzhodne obale Avstralije oz. od Kendalla do Pertha.

Potem ko so ga možje v modrem ustavili, je mladenič prevozil že 1.300 kilometrov. In svojo pot je neslavno končal na policijski postaji v Novem južnem Walesu, kamor so poklicali starše, ki so ga iskali že od nedelje.

Še vedno ni znano, kako je lahko mladenič sam prepotoval toliko kilometrov, ne da bi ga kdo opazil. Predstavnik za stike z javnostjo na tamkajšnji policijski postaji, je povedal, da lahko 12-letnika doleti kazen.

K. K.