13 razlogov, zakaj: serija o najstniškem samomoru, ki buri duhove

Serija bo dobila tudi drugo sezono

7. maj 2017 ob 19:34

Los Angeles, Ljubljana - MMC RTV SLO

13 razlogov, zakaj (13 Reasons Why), serija, o kateri se trenutno največ govori (in tvita), ni prva, ki se je dotaknila občutljive tematike najstniških samomorov. Je pa prva, ki se je tega lotila tako neposredno - in za številne premalo kritično.

Dramska serija, posneta po knjižni uspešnici Jaya Asherja iz leta 2007, je premiero doživela 31. marca na spletnem ponudniku vsebin Netflixu, kar pomeni, da so vseh 13 epizod izdali naenkrat. In tako najstniki, ki so tema serije, kot tisti malo starejši, so bili nemudoma zasvojeni.

V središču zgodbe je Hannah Baker (avstralska novinka Katherine Langford), čedna srednješolka, ki stori samomor, za seboj pa pusti 13 kaset s 13 razlogi, zakaj si je vzela življenje. Vsak izmed teh razlogov je eden izmed sošolcev oz. sošolk, ki jo je v kratkem času šolanja tako ali drugače prizadel, jo zasmehoval, ustrahoval, obkladal z žaljivkami, spolno nadlegoval in - nazadnje - posilil. Paket s kasetami dobi vsak od teh 13 ljudi.

"Se sprašuješ, kaj si storil? Mogoče si bil krut. Mogoče nisi storil nič - pa bi moral. Mislim, da veš, kaj si storil - in po teh kasetah tega ne boš nikoli pozabil. Mimogrede, še vedno sem mrtva," s kar malce preveč vedrim glasom "krivca" nagovarja Hannah. "Stavim, da te zanima, kdo so drugi."

Telefonski stiki za pomoč v stiski: - 112 - Reševalna služba

- 01 520 99 00 - Klic v duševni stiski (med 19.00 in 7.00)

- 080 116 123 - Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (24 h na dan)

- 080 12 34 TOM telefon za otroke in mladostnike (med 12.00 in 22.00)





Privlačnost mrtvega dekleta?

Ton serije niha od morbidnega do vznemirljivega, s tem zadnjim pa daje dodaten razlog številnim kritikom serije, ki zadnji Netflixovi uspešnici očitajo glorifikacijo samomora. New York Post je bil najbolj neposreden: "13 razlogov, zakaj najstnikom sporoča, da so na boljšem mrtvi." "Na televiziji je videti krasno, če si mrtvo dekle," pišejo, pri tem pa protagonistko 13 razlogov, zakaj primerjajo z Lauro Palmer iz Twin Peaksa, "ki je bila hkrati kraljica srednješolskega plesa in s kokainom zasvojena prostitutka v Kanadi". "Lahko da so imeli ti liki v času življenja težave - in, uau, imeli so res veliko groznih težav -, a v smrti so glorificirani," piše časopis.

Ni bil edini. Tema serije in način, kako je samomor prikazan kot nekakšno maščevanje, ne pa rezultat hudih psihičnih stisk, je vznemiril starše, učitelje in stroko, ki se ukvarja s preprečevanjem samomorov. Njihovi otroci, po drugi strani, so s serijo, ki jo je producirala popzvezdnica Selena Gomez, obsedeni.

Kot piše Huffington Post, v ZDA osnovnošolci na Snapchatu igrajo 13 razlogov, zakaj - razmeroma trivialno igrico, pri kateri si šolarji pošiljajo številke med 1 in 13, s tem pa drugemu sporočajo, da ga sovražijo oz. bi krivili njega, če bi se kdaj ubili. "To je nov način sporočanja ljudem, da jih ne maraš," razlagajo šolarji.

Netflix dodal nova opozorila

Zaradi kritik in očitkov se je Netflix odločil, da pred uvodno špico serije doda še več opozoril tako o nazornem prikazu spolnega napada kot tudi samega samomora. "Medtem ko se je veliko našim gledalcem serija zdela dragoceno gonilo načenjanja pomembnega pogovora, smo slišali tudi pomisleke od tistih, ki se jim zdi, da bi morala imeti serija dodatna opozorila," so sporočili iz Netflixa, ki je sicer prav zaradi omenjenih pomislekov vzpostavil spletno stran 13ReasonsWhy.info, namenjeno vsem tistim, ki se spopadajo bodisi z ustrahovanjem v šoli bodisi s samomorilskimi mislimi.

Gomezova, ki ji je serija še posebej blizu, ker se je tudi sama borila z depresijo in anksioznostjo, pa je za AP dejala: "Ostali smo zvesti knjigi, in to je Jay Asher ustvaril - krasno tragično, zapleteno, a napeto zgodbo, mislim, da je bilo to tisto, kar smo hoteli. Hoteli smo zadostiti knjigi, bo pa serija deležna kritik ne glede na vse. To ni lahka tema pogovora."

Glorifikacija samomora

Je pa tema, ki so jo v preteklosti že skušale načeti nekatere serije in filmi, od Deviških samomorov in Romea in Julije do serij To trapasto življenje in Družinske vezi. A zlasti v serijah je bil samomor vedno zgolj obrobna tema, nekaj, česar so se ustvarjalci previdno in posredno dotaknili. Ne v 13 razlogov, zakaj. Samomor tu je rdeča nit in v zadnji epizodi tudi nazorno, prav nič plašno prikazan. Kar je v popolnem nasprotju s strokovnimi smernicami o odgovornem medijskem poročanju o samomorih.

"Samomor je javnozdravstveni problem. Poročanje o nekaterih primerih samomora je lahko v interesu javnosti. Vendar se je treba ob tem zavedati, da lahko način poročanja negativno vpliva na samomorilno vedenje posameznikov - povečuje verjetnost posnemanja, ali pozitivno - spodbuja iskanje pomoči," piše v smernicah, ki jih je izdal Inštitut za varovanje zdravja, ki smo jih prejeli tudi na naslov našega medija.

In vprašanje je, ali 13 razlogov deluje pozitivno ali negativno. Glede na to, da serija veliko pozornosti posveča maščevalnemu dejavniku in temu, kako so za samomor krivi "drugi", nič pa delu, kako prepoznati opozorilne znake in samomor preprečiti, se kritiki nagibajo k zadnjemu. Še posebej zato, ker je tudi sam Hannahin samomor prikazan bolj kot ne romantično.

Vse več najstniških samomorov

"Netflix serije ne bo umaknil, otroci pa jo gledajo, po več epizod naenkrat, ne da bi jim kdo pomagal procesirati," je za NBC povedala Phyllis Alongi, direktorica Organizacije za preprečevanje najstniških samomorov (SPTS). "Zdi se nam, da je bila serija narejena neodgovorno in ne strinjamo se s številnimi prikazi, vključno s Hannahino smrtjo, spominov na njo in pripisovanja krivde drugim."

Po podatkih SPTS-ja je samomor drugi najpogostejši vzrok smrti med mladimi med 10. in 24. letom starosti, število pa se še povečuje. So pa, vsaj v ZDA, samomori med mladimi pogosto povezani prav s problematiko, ki jo raziskuje 13 razlogov, zakaj - srednješolskim ustrahovanjem, zasmehovanjem in nadlegovanjem.

Mimogrede, Netflix je danes potrdil drugo sezono serije, ki tematsko sovpada s prav tako sporno temo letošnjega maturitetnega eseja pri slovenščini v naših šolah: Samomor kot izhod iz kolesja sistema.

Kaja Sajovic