Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 25 glasov Ocenite to novico! Justin Timberlake in Janet Jackson sta leta 2004 poskrbela za enega najbolj odmevnih nastopov v zgodovini Super Bowla. Foto: Reuters Reuters Timberlake se letos vrača na oder Super Bowla. Na njem bo nasledil Lady Gaga, ki je nastopila lani. Justin Timberlake se je po skoraj petih letih vrnil na glasbeno prizorišče, in sicer z albumom Man of the Woods. Foto: Reuters Pred izidom je 36-letni z grammyji nagrajen pevec za oboževalce pripravil še poseben dokumentarec, v katerem jim je ponudil pogled v zakulisje in ekskluzivno poslušanje nekaterih do zdaj še neslišanih skladb. Foto: Reuters Sorodne novice Justin Timberlake se vrača na Super Bowl - tokrat bo v glavni vlogi Dodaj v

14 let po aferi Nipplegate: Jacksonovi še naprej jezni na Timberlaka

Člani družine Jackson upajo na popravilo škode

3. februar 2018 ob 21:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Družina Janet Jackson na čelu z njenim očetom Josephom trdi, da bi se moral Justin Timberlake na nastopu med odmorom letošnjega Super Bowla oddolžiti pevki za incident pred 14 leti, ki jo je "stal kariere".

"Če je takšen kavalir, bo poskrbel, da bo Janet tam," je pred vrnitvijo Timberlaka na oder Super Bowla dejal Joseph Jackson za spletno stran The Post. Pevkin oče ni edini, ki meni, da bi moral Timberlake popraviti škodo, ki jo je povzročil z zloglasnim nastopom, ki so ga Američani poimenovali afera Nipplegate.

Jacksonova je bila na njunem zloglasnem nastopu oblečena v tesno usnjeno obleko. Med nastopom, ki si ga je ogledalo več kot 140 milijonov ljudi (med njimi tudi veliko otrok), jo je Timberlake zgrabil in ob prepevanju besedila "gonna have you naked by the end of this song" ("do konca pesmi te bom imel slečeno") odtrgal del obleke. Ob tem se je prikazala njena gola desna dojka, bradavico pa je pokrivala le srebrna zvezda.

Nastop je po besedah članov družine Jackson poškodoval kariero in ego pevke. In kmalu po objavi, da bo prav Timberlake zabaval navdušence ameriškega nogometa med letošnjim odmorom Super Bowla, so uporabniki družbenega omrežja Twitter sprožili iniciativo, kjer so pozivali k pravici za Jacksonovo s ključnikom #JusticeForJanet. Številni so se spraševali, zakaj so producenti znova poklicali Timberlaka, a ne Jacksonove.

Timberlakova mama je v nedavnem pogovoru za spletno oddajo Beats dejala, da sta se protagonista nastopa "absolutno" spravila. Toda viri blizu družine Jackson trdijo, da čeprav je Janet oprostila Timberlaku, ker se ni postavil zanjo po nastopu, ga ni pozabila. "Takrat je krenila Justinova samostojna kariera, medtem ko so Janet izključili," je dejal eden izmed članov družine in dodal: "On pravi, da sta v dobrih odnosih, ampak naj še to dokaže in jo povabi, da se mu pridruži."

V vseh teh letih je nastalo več teorij, kaj se je v resnici zgodilo leta 2004 na stadionu Reliant v Houstonu. Privrženci teorij zarote trdijo, da sta "okvaro" na obleki skrivaj načrtovala oba, toda viri blizu Jacksonove pravijo, da ni tako. "Nekateri smo šli v Houston in tam so nam dejali, da sta sredi vaj," je dejal pevkin sorodnik in nadaljeval: "Ljudje iz NFL-a in MTV-ja so bili tam in mislili smo, da so videli nastop." Toda namesto tega je varnostna služba svetovala, da so zadnje vaje zaprte za vse. "Slišali smo, da preizkušajo neke vrste skupinsko produkcijo," je dodal eden izmed članov družine Jackson.

Toda Jacksonova in Timberlake nista bila edina izvajalca, ki sta nastopila tisti večer. Pod produkcijskim okriljem televizijske hiše MTV (ki se je v tej vlogi prvič predstavila na Super Bowlu leta 2001) so nastopili še Jessica Simpson, Diddy, Nelly in Kid Rock. Jacksonova je zavzela oder v spremstvu orkestra in uspešnice iz leta 1989 Rhythm Nation. Nato pa se ji je pridružil Timberlake, da sta skupaj izvedla skladbo Rock Your Body.

Ideja, ki se je izjalovila

Jacksonova je po nastopu pojasnila mami, da je bil na koncu odtrgani del obleke pripet s posebnim blagom, ki ga je lahko odtrgati. Eden izmed virov je potrdil, da sta se Jacksonova in Timberlake dogovorila, da pevec odtrga del obleke in o tem nista obvestila ne MTV-ja, ne CBS-a, ki je predvajal tekmo, ne NFL-a in niti svojih spremljevalnih plesalcev. "Hotela sta, da je videti čim bolj resnično in da pokažeta pomen za odpetimi besedami," je dejal vir blizu Jacksonove in dodal: "Hotela sta malo izzivati, toda nihče ni želel, da se pokaže dojka. Iz muhe je nastal slon, ker je Justin premočno odtrgal del kostuma in namesto da bi odtrgal majhen del, je veliko večjega."

Na besede družine Jackson se še niso odzvali Timberlakovi predstavniki.

K. K.