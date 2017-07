15.000 lučk bo zažarelo na Blejskem jezeru

Ocenite to novico!

Začenjajo se Blejski dnevi

21. julij 2017 ob 10:35

Bled - MMC RTV SLO/STA

Na Blejskih dnevih, ki se začenjajo danes, si bodo lahko obiskovalci ogledali nastajanje domače in umetnostne obrti ter prisluhnili promenadnim koncertom.

Prostovoljci v čolnih namreč na jezersko gladino položijo približno 15.000 lučk v jajčnih lupinah, ki jih vsako leto pripravlja domačin Andrej Vidic. Te izdela v nekaj mesecih, jajčne lupine pa mu priskrbi lokalna slaščičarna. Lučke razsvetlijo jezero in njegovo okolico.

Obiskovalcem prireditve na Bledu bodo do nedelje na voljo tradicionalne lokalne specialitete, pripravljene iz svežih, sezonskih sestavin, predstavljene na način "ulične prehrane", posebno pozornost pa so pri predstavitvi namenili trajnostni komponenti.

Za kulinariko na prireditvi bodo poskrbeli blejski lokalni partnerji, združeni pod blagovno znamko Okusi Bleda. Namen povezovanja lokalnih partnerjev je obuditev tradicionalne kulinarike in razširitev vedenja o tradicionalnih jedeh, ki so pripravljene in predstavljene na sodoben način, je zapisano na spletni strani zavoda za pospeševanje turizma Turizem Bled, ki pripravlja Blejske dneve.