15 finalistk, a le ena krona. Kdo bo nova mis Slovenije?

Odgovor bo znan nocoj

8. september 2018 ob 18:03

Trbovlje - MMC RTV SLO

Leto je naokoli in dobili bomo novo mis Slovenije. V igri je 15 deklet, Maja Zupan pa bo krono predali eni izmed njih. Katera bo Slovenijo zastopala na izboru za mis sveta?

Odgovor bo znan v poznih večernih urah. Finalni izbor se začne ob 20.15, prvič v zgodovini pa se seli v Zasavje, natančneje potekal bo Delavskem domu v Trbovljah.

Finalistke izbora so: Melisa Hrapić Cvetko, Suzana Knezar, Lara Kalanj, Katalina Simonič, Pia Šoško, Corrina Mijatović, Mojca Kranjec, Lara Karneža, Hana Čolić, Charnée Bijön Bonno, Ksenija Kržan, Lara Drinovec, Vanessa Goropevšek, Nika Benotič in Marija Seničar.

Projekt Miss Slovenije je letošnjo zgodbo obarval nekoliko drugače, saj daje velik poudarek na izpostavljanju regij, ki so običajno v ozadju. "Zasavska regija ponuja veliko več, kot Slovenci vemo oz.smo ozaveščeni. Prav je, da se skozi projekt Miss Slovenije nudi promocija regijam, ki so mnogokrat zapostavljene," je povedala še vedno aktualna mis Slovenije, Maja Zupan.

Zupanova se poslavlja od laskavega naslova, kako ocenjuje preteklo leto: "Sama čutim veliko ljubezen do domovine in naše kulture, zato mi je bilo predstavljanje le te skozi folklorne plesev veselje že od majhnih nog. Zavedam se, kako pomembno je, da spodbujamo narod k povezovanju in ustvarjanju skupne, boljše prihodnosti in ob tem spoštujemo našo zgodovino, saj bomo le tako lahko ohranili našo identiteto. Prav zato, sem se v vlogi Miss Slovenije kot ambasadorke naše države počutila odlično in sem njeno nalogo opravljala z veseljem in dušo. Želim si, da bi tudi moja naslednica začutila vsebino projekta in za njo prav tako trdno stala."

Mis sveta (Miss World) je najstarejše mednarodno licenčno lepotno tekmovanje in sodi v sam vrh svetovnih lepotnih izborov. Poleg več kot sto predstavnic z vsega sveta se bo tekmovanja na Kitajskem udeležila tudi nosilka naziva Mis Slovenije.

Spodaj si lahko pogledate finalistke letošnjega izbora.

D. S.