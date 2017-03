Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Katey Sagal bo svoje oboževalce razveselila z izdajo biografije. Foto: Reuters Sagalovo so lahko pred kratkim spremljali tudi ljubitelji humoristične serije Veliki pokovci, kjer se je (znova) vživela v vlogo mame osrednjega lika serije Penny. Tako sta se skupaj z igralko Kaley Cuoco na malih zaslonih znova znašli v odnosu mama - hčerka. Foto: Reuters Ponovni veliki met na male zaslone ji je uspel z vlogo v seriji Sinovi anarhije. Foto: Reuters Svoje pevske talente je pokazala med drugim tudi v seriji Sinovi anarhije, kjer so lahko gledalci večkrat slišali njen glas v skladbah, ki so bile predvajane med epizodami. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

15 let trajajoča bitka Katey Sagal z odvisnostjo od mamil

Igralka načrtuje izid biografije

21. marec 2017 ob 17:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Katey Sagal je svoj pečat v Hollywoodu pustila z vlogami v serijah Družina za umret, Moja najstnica, Sinovi anarhije, Futurama ... A v svoji dolgoletni karieri se je 15 let bojevala z odvisnostjo od mamil.

Temačna preteklost igralke bo eden izmed motivov v prihajajoči knjigi spominov Grace Notes: My Recollections. Tam je po pisanju spletne strani Page Six delila svoje spomine na odraščanje v Los Angelesu - v čas, ko je bila odvisna od tablet za hujšanje, kokaina in alkohola.

"Ko sem bila stara 12 let, sem živela v isti soseski kot Judy Garland. Postala sem prijateljica z njeno hčerko Lorno Luft," je zapisala Sagalova v knjigi in nadaljevala: "Lornina mama je imela na svoji nočni omarici veliko tablet. In spala je krepko čez poldne - tako kot moja mama. In seveda sem si mislila, da vsaka mama jemlje veliko tablet."

Še preden je postala igralka, se je preživljala kot pevka in natakarica. "Zamešala sem kakšno naročilo, polila kakšno omako po gostu, zašepetala kakšnemu gostu, da je cepec, potem pa sem vzela v roke svojo kitaro ali pa se usedla za klavir in zapela prečudovito priredbo Brown Eyed Girl," se je spominjala Segalova.

Nekaj časa je bila spremljevalna pevka Bette Midler in Ette James, potem pa so jo opazili iskalci talentov in povabili na avdicijo za serijo Mary Tyler Moore. "A se šalite," je bila njena prva reakcija. "Ne iščem službe v igralskem poklicu. Pevka sem," je takrat odreagirala Sagalova. Toda usoda je hotela drugače.

Proslavila se je z vlogo lene, neizobražene, zafnane žene Ala Bundyja, ki bi jo najprej morala zaigrati Roseanne Barr (a je vlogo zavrnila). Vloga ji je prinesla štiri nominacije za zlati globus.

Pestra kariera

Igralka/pevka/pisateljica je po izteku Bundyjevih našla službo najprej v kultni risani seriji Futurami (kamor se je v času svoje kariere vračala), nato je gostovala kot Stevenova mama v seriji Ah, ta sedemdeseta, nato je imela vlogo mame družine še v eni humoristični seriji – Moji najstnici (2002). Serija je bila ukinjena eno sezono zatem, ko je nepričakovano umrl igralec John Ritter, ki je igral Kateyjinega moža.

Sagalova je gostovala še v priljubljenih serijah Skrivnostni otok, Šepetalka duhovom, Zvezde na sodišču in Na kraju zločina. A velika vrnitev na male zaslone ji je uspela s serijo Sinovi anarhije - serijo, ki jo je ustvaril njen četrti (in zdajšnji) mož Kurt Sutter. Spet je odigrala vlogo mame glavnemu liku Jaxu Tellerju (upodobil ga je Charlie Hunnam). Le da je bil njen lik Gemme Teller Morrow, veliko temačnejši in spletkarski kot liki, ki jih je upodabljala v preteklosti.

Leta 1994 je izdala svoj prvi album, ki mu je desetletje pozneje sledil še drugi. Poročena je bila štirikrat: prva trije zakoni so se končali z ločitvijo, četrtič pa se je poročila leta 2004. Leta 1991 je Sagalova zanosila, kar so ustvarjalci Družine za umret nato vpisali v scenarij, a otrok je bil mrtvorojen in zgodbo so prepisali v eno izmed Alovih mor, saj bi bil dojenček na snemanju za igralko preveč boleč. V drugem zakonu sta se ji nazadnje le rodila dva otroka, leta 2007 pa je prek nadomestne mame povila še tretjo hčerko s tretjim možem.

K. K.