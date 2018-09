Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 14 glasov Ocenite to novico! 18-letna Mojca je v enem dnevu osvojila dva Triglava. Foto: Ksenja Tratnik/MMC RTV Slovenija Dodaj v

18-letna Mojca v enem dnevu osvojila najvišjo in najnižjo točko Slovenije

Dva Triglava v enem dnevu

9. september 2018 ob 18:22

Kredarica,Piran - MMC RTV SLO, STA

V enem dnevu je 18-letna Mojca Haberman osvojila najvišjo in najnižjo točko Slovenije. Najprej je zgodaj zjutraj s Kredarice osvojila 2864 metrov visoki Triglav, po spustu v dolino in vožnji do Obale pa se je popoldne z monoplavutjo potopila še do najnižje točke slovenskega morja, imenovane Podvodni Triglav, ki je 38 metrov pod morsko gladino.

"Mojca je pred nekaj minutami uspešno opravila potop do najnižje točke našega morja in tako zaključila s svojim podvigom 2 vdiha, 2 Triglava v enem dnevu!!!" so nekaj po 16.30 objavili na strani projekta 3glav na Facebooku. Habermanova, doma iz občine Vuzenica, se je na Kredarico pod vrhom Triglava povzpela že v soboto, danes navsezgodaj pa se je odpravila proti najvišjemu vrhu Slovenije, Triglavu, ki je z 2864 metri tudi najvišja gora v Julijskih Alpah.

V spremstvu trenerja, vodiča in prijateljev se je nato vrnila v dolino in se odpravila proti Piranu. Blizu piranskega rta Madona se je popoldne ob lepem sončnem vremenu potopila na vdih do najnižje točke slovenskega morja, imenovane Podvodni Triglav, je razvidno iz objav na strani projekta. Točka je od leta 2000 označena z betonsko piramido, na kateri je pritrjena kovinska ploščica z na glavo obrnjenim slovenskim grbom s Triglavom. Večji del slovenskega morja sicer ne presega globine 25 metrov. Slabi dve tretjini sta plitvejši od 15 metrov, dobra tretjina pa ne dosega globine desetih metrov.

