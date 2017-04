180 evrov kazni, ker pitona po parku ni sprehajal na vrvici

Pravico namerava iskati na sodišču

9. april 2017 ob 22:37

Sioux City - MMC RTV SLO

Lastnik Jerry Kimball je mislil, da je prvoaprilska šala, ko so ga policisti prejšnjo soboto oglobili, ker se je žival prosto "klatila" naokrog. Njegova žival je - kača.

Kimball se je sprehajal po mestnem parku v Sioux Fallsu v ameriški zvezni državi Južna Dakota, ko je neka meščanka poklicala policijo, saj mu je družbo delal njegov piton.

"Bil sem popolnoma osupel, ko je k meni pristopil policist in me opomnil, da morajo biti živali na povodcu. Dobesedno je hotel, da ovijem vrv okrog svoje kače," je povedal zgroženi lastnik pitona.

Ker tega ni hotel storiti, je dobil denarno kazen v protivrednosti 180 evrov. Napovedal je, da bo pravico iskal na sodišču, nenavadno zgodbo pa je tiskovna agencija Associated Press nemudoma ponesla v svet.

"Zakon je jasen"

Vodja živalske policije Julie DeJong odgovarja, da mestni odlok narekuje, da morajo biti živali na javnih mestih na povodcu. "Če je v javnosti in ni na povodcu, je na svobodi. Zakon ne razlikuje med živalmi," je pojasnila. Po njenih besedah pri kačah kot hišnih ljubljenčkih to zahtevo lahko izpolnimo tudi tako, da jih na prostem držimo v škatli.

Prav tako je dodala, da se niso vsi obiskovalci parka razveselili pitona tam in da morajo biti ljubitelji kač dovzetnejši za to, kako številni ljudje doživljajo te živali.

Kimball pa pravi, da je njegova misija prav to, da bi se javnost znebila strahu pred kačami. "To je namen mojega življenja - dopovedati ljudem, da kače niso ubijalci," je dejal. In prepričan je, da bi se to najbolje doseglo tako, da bi se ljudem pomagalo razumeti te napačno razumljene živali.

T. H.