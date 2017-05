Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Namesto avtomobila ali javnega prevoza se tokrat odločite za lastne noge (fotografija je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

19 slovenskih mest vabi, da jih raziščete peš

Potekali bodo do nedelje

5. maj 2017 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Do nedelje se lahko v 19 slovenskih mestih in krajih odpravite na sprehod, med katerim naredite kakšen opravek in medtem še poklepetate s sosedi.

Ta konec tedna bodo namreč že enajstič potekali urbani sprehodi Jane's Walk, ki spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih in izpostavljajo njen pomen za vitalnost mest.

V Sloveniji urbane sprehode od leta 2011 podpira Inštitut za politike prostora in tudi letos je v organizaciji lokalnih partnerjev napovedano 25 sprehodov v 19 mestih po Sloveniji.

Je vaše mesto na seznamu?

Kot so sporočili z Inštituta za politike prostora, bodo sprehodi potekali v Celju, Idriji, Kočevju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Ptuju, Ribnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu, Tržiču in Vojniku. Že sedmič sprehodi potekajo v Ljubljani, šestič pa v Celju, Mariboru in Škofji Loki.

Urbani sprehodi Jane's Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.

Ideja zrasla v Kanadi

Sprehode organizirajo in vodijo prostovoljci, udeležba na njih je brezplačna. Vodja sprehoda skozi pogovor izpostavlja urejenost prostora z vidika hoje, pripoveduje zgodbe o soseski, v pogovor vključuje zanimive goste in spodbuja ostale udeležence, da delijo svoja mnenja in opažanja. Zaželeno je tudi sodelovanje predstavnikov občine, ker se tako lahko ugotovitve s sprehodov hitreje prenesejo do odgovornih.

Pobuda za urbane sprehode Jane's Walk je zrasla leta 2007 v Torontu, po svetu pa se širi od leta 2009. V Sloveniji je v preteklih šestih letih potekalo že 94 sprehodov, ki se jih je udeležilo prek 1.800 sprehajalcev. Ključno vlogo pri organizaciji sprehodov imajo krajevne nevladne organizacije in povezani posamezniki.

A. P. J.