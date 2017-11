Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med podpisnicami se je znašla tudi svetovna zvezdnica Zara Larsson - trenutno najbolj izpostavljena švedska izvajalka na mednarodnem glasbenem trgu. Foto: Reuters Robyn, ki se je številni spomnijo po njeni uspešnici Dancing On My Own, že vrsto let velja za glasno aktivistko v glasbeni industriji. Foto: Reuters Dodaj v

2.192 žensk v švedski glasbeni industriji proti zlorabam: Stiskamo fige v žepu

Glasbene ustvarjalke v bran ženskam

22. november 2017 ob 21:39

Stockholm - MMC RTV SLO

Robyn, Zara Larsson, Tove Lo, Carola so le nekatere izmed glasbenic, ki so se pridružile več kot dva tisočim ženskam, ki delajo v švedski glasbeni industriji, v odločnem pismu proti zlorabam na delovnem mestu.

"Še pred kratkim je bila večina ljudi na odrih moških. Ljudje, ki so pisali o glasbi v časopisih, so bili moški. Ljudje, ki so imeli moč v založbah in pri organiziranju koncertov, so bili moški. Moški so bili protagonisti v vseh delih glasbene industrije," so začele svoje odprto pismo, ki ga je objavil časopis Dagens Nyheter.

Poudarile so, da se je razmerje v glasbeni industriji spremenilo. "V velikih podjetjih so na čelu direktorice, nagrade prejemajo glasbenice. Celo ravnotežje med kritiki v medijih je blizu 60 proti 40," so nadaljevale in opozorile: "Toda v zaodrju se izvajalke, glasbenice, skladateljice, študentke, zaposlene v založbah, praktikantke in druge ženske soočajo z napadi, spolnim nadlegovanjem in seksističnimi opazkami."

Temu zapisu so dodale številne anonimne zgodbe žensk, ki so bile v preteklosti žrtve tovrstnih napadov. "V glasbeni industriji delamo po cele dni velikokrat z negotovimi pogodbami in z začasnimi zaposlitvami. Prilagajamo se in ne dvigujemo prahu, zato, da nas ne zamenjajo. Zato so ženske v glasbeni industriji tarče za izkazovanje moči - pogosto spolne narave. Pri našem obstoju so zakoni soglašanja neobstoječi. Obravnavajo nas kot predmete in spolne zlorabe in napadi so bolj pravilo kot izjema. Če se pritožimo, primere pogosto opustijo, preden se začne preiskava. Tu je naša beseda proti njihovi. Če ugovarjamo, izgubimo službo ali pa smo podvržene grožnjam. Stiskamo fige v žepu in le redko govorimo o tej temi - tudi ne ena z drugo. Kultura molka prevladuje," so zapisale.

"Vse govorimo z enim glasom in ne bomo dajale dodatnih komentarjev o omenjeni temi. Ne pomeni ne - spoštujte to," so poudarile na koncu in pred podpisi dodale: "Vemo, kdo ste."

K. K.