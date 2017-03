20 let od Buffy - vampirske serije, ki je najstnike vodila čez težavna leta

Izganjalka vampirjev kot vzornica

30. marec 2017 ob 17:17

20 let je minilo, odkar je serija Buffy, izganjalka vampirjev začela žeti uspehe in izvabljati najstniške vzdihe. Ob tej priložnosti se je znova sešla stara igralska zasedba.

Revija Entertainment Weekly jih je združila za ekskluzivno fotografiranje in intervju, v katerem so obujali spomine na čas med letoma 1997 in 2003, ko so snemali to priljubljeno uspešnico.

Igralka Sarah Michelle Gellar, ki je upodobila glavno junakinjo Buffy, ki je "špricala" šolo, da je lahko reševala gimnazijo Sunnydale pred vampirji, je prepričana, da je bila serija tako uspešna zato, ker je predstavljala metaforo. "Groza odraščanja, ki je najtežji čas življenja, se je manifestirala skozi te dejanske pošasti," je menila.

Strinjal se tudi soigralec David Boreanaz, ki je bil v seriji njena ljubezen Angel: "Ko se prebijaš čez grozna najstniška leta, se počutiš samega. Buffy pa je bila način, kako občinstvu povedati, da vseeno niso sami."

Nič o vrnitvi

Tudi ustvarjalec serije Josh Whedon je najbolj ponosen na to, da mu je z Buffy uspelo ustvariti vzornico, po kateri so se najstnice lahko zgledovale. "Največ mi je pomenilo to, da so ljudje prihajali k meni in pripovedovali, kako so začeli zaradi serije drugače razmišljati o tem, kaj bi lahko postali, kako se spopasti s težavami in tako naprej. Da so ljudje našli moč v mojih malih strahovih, je največja zapuščina," je prepričan avtor vampirske sage.

Kljub (ne več tako uspešnim) "oživljanjem" številnih serij, ki smo mu priča v zadnjem času - Midve z mamo, Will in Grace, Polna hiša ... - pa je le malo upanja, da bi na malih zaslonih oživela tudi Buffy. "Vem, da bo oboževalce ta odgovor razočaral, ampak še bolj bi jih razočaralo, če bi ustvarili nekaj, kar ne bi izpolnilo njihovih pričakovanj, saj so neverjetno visoka," je opozorila Gellarjeva.

