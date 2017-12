2018 - vrnitev že skoraj odpisane Amande Bynes

Konec težav za nekdanjo otroško zvezdnico?

30. december 2017 ob 14:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Svoje moči je usmerjala v zdravljenje od odvisnosti in po treh letih rehabilitacije odvetnik nekdanje zvezdnice humoristične serije Moja super sestra Amande Bynes trdi, da je pripravljena na vrnitev.

"Amanda se veseli vstopa v novo leto, ki ga bo pričakala v krogu svojih tesnih prijateljev," je dejal igralkin odvetnik v pogovoru za tabloidno spletno stran Page Six. "V letu 2018 se veseli zaključka svojega študija in vrnitve v igralske vode. Kar nekaj ponudb že stoji na mizi, ampak čaka na pravo, s katero se bo vrnila," je dodal njen odvetnik.

31-letnica se je v zadnjem letu popolnoma izognila medijem, z izjemo redkega intervjuja, ki ga je dala poleti. Takrat je povedala, da je veliko časa preživela na Modnem inštitutu za oblikovanje in trženje v Los Angelesu, kamor se je vpisala leta 2013. Tam so jo kmalu izključili, saj ni obiskovala predavanj. Leta 2015 se je znova vpisala in od takrat velja za vzorno študentko. "Naučila sem se, kako se šiva, izdeluje vzorce in v prihodnosti želim sama oblikovati svojo linijo oblačil," je še povedala 31-letnica.

Prav tako je že poleti izrazila željo, da se želi vrniti k svojim igralskim koreninam. Hollywood je zadnjih sedem let ni videl. Pravi, da si je samo vzela odmor in da je pripravljena na vrnitev.

K. K.