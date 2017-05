25 let Lenta: spektakel na Dravi in program, "vsaj tako bogat kot doslej"

Posebni gostje iz Francije gledališčniki Ilotopie

23. maj 2017 ob 18:32

Maribor - MMC RTV SLO/STA

"Ljudem želimo ponuditi pravljično doživetje, ki si ga bodo zapomnili za vse življenje, in tako dostojno obeležiti našo 25-letnico," pravi direktor Festivala Lent Vladimir Rukavina.

Na drugi dan festivala, ki letos praznuje 25 let obstoja, bo Maribor priča veličastnemu spektaklu na Dravi. Francoska gledališka skupina Ilotopie, ki je specializirana za predstave na vodi, bo izvedla predstavo Aqua Forte, posebej prirejeno za Maribor, je povedal prvi mož festivala, sicer direktor Narodnega doma Maribor. S tem dogodkom želijo opomniti na pomen Drave za življenje v Mariboru in posledično tudi za Festival Lent.

Ena najbolj priljubljenih francoskih uličnih gledaliških skupin prihaja iz Marseilla in izvaja predstave na vodi, v katerih brez besed, a z uporabo svetlobe, zvoka, izvirne glasbe in pirotehnike pripoveduje vsakdanje zgodbe. Vsakdanje ljudi in predmete preoblikuje v sanjska, mitska bitja in objekte sredi odisejade epskih razsežnosti. Igralci hodijo po vodi in se po njej vozijo s kolesi in avtomobili.

Predstava bo na sporedu v soboto, 24. junija, ob 23.00 na območju pred Vodnim stolpom, kjer je nekoč v času Festivala Lent stal plavajoči oder. Omogočila jo je Zavarovalnica Sava, ki kljub združitvi z drugimi zavarovalnicami in spremembi imena po besedah predsednika uprave Davida Kastelica ostaja zvesta okolju, iz katerega prihaja.

Podoben obisk kot lani?

Ob letošnjem jubileju bodo v prostorih Lutkovnega gledališča Maribor tudi postavili razstavo o zgodovini Festivala Lent. Ta se bo letos odvil med 23. junijem in 1. julijem in med drugim gostil irskega glasbenika Boba Geldofa in muzikal Jesus Christ Superstar v izvedbi Mestnega gledališča iz Brna. Na prostem bodo izvedli opero La Traviata in baletni triptih Favn - Carmen - Bolero Slovenskega narodnega gledališča Maribor, v okviru folklornega festivalskega sklopa Folkart pa se bodo zvrstile folklorne skupine iz Bocvane, Kube, Gruzije, Hrvaške, Madžarske in Bolgarije.

Festivalski sklop Art Kamp, osredotočen na dogodke za otroke in družine, letos zaznamuje deset let obstoja in zato bo dogajanje v Mestnem parku raztegnjeno od začetka junija do konca septembra. "Program bo vsaj tako bogat kot doslej. Ta oaza, ki smo jo začeli snovati v okviru prihajajoče Evropske prestolnice kulture, se je obnesla, ljudje so jo vzeli za svojo, kar je za nas največje priznanje," je dejal Rukavina, ki na festivalu pričakuje podobno število obiskovalcev kot lani.

A. K.