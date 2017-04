2Cellos: Naslednjič bo Elton John nastopil kot najina predskupina

MMC na koncertu 2Cellos v Stožicah

8. april 2017 ob 08:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znana čelista 2Cellos sta se sinoči vrnila pred slovensko občinstvo in se na odru ljubljanskih Stožic predstavila s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, na oder (tudi tokrat razprodanih) Stožic pa bosta nocoj stopila še enkrat.

"Dober večer Ljubljana, dober večer Slovenija," je razprodano dvorano Stožice pozdravil Luka Šulić. "V prvem delu koncerta bomo gospodje. V drugem bomo pa ponoreli, tako da upam, da vseeno ostanete," pa ga je dopolnil Stjepan Hauser.

"V Stožicah sva prvič nastopila kot predskupina Eltona Johna," je v slovenščini uvodni nagovor nadaljeval Šulić. "Zelo sva vesela, da ste prišli v tako velikem številu, naslednje leto pa bo Elton John nastopil kot najina predskupina," je še dodal v smehu.

Šulić je tudi sicer skozi celoten večer prevzel krmilo komuniciranja z občinstvom, Hauser pa je ob tem le občasno dodal kakšno opazko. Od tega se je velikokrat trudil, da bi bilo to v slovenščini ter z malenkost nerodnim naglaševanjem posameznih besed poskrbel za smeh.

Zapel je tudi delček zimzelene Slovenija, od kod lepote tvoje in dodal: "Veseli me, da sva nazaj v Lukini deželi. Je bil že čas." In glede na navdušenje, ki sta ga požela pri vseh zbranih, je očitno res tako. Tokrat sta se predstavila s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla. Sprva je kazalo, da bosta čelista v družbi simfonikov zgolj ob "resnem delu koncerta", a orkestralna zasedba je poskrbela za posebno vzdušje in bogat zvok tudi ob preigravanju skladb, kot so Smells Like Teen Spirit, Highway To Hell, Wake Me Up in druge.

Predstavila album Score

"Ta pesem je zelo lepa," sta velikokrat dejala pred uvodom v skladbo. "Ta skladba je za vse punce. Da vas slišim, koliko vas je? Vem, da zmorete biti tudi glasnejše," pa je občinstvo ogreval Hauser. Glasbenika sta koncert odprla z nizom skladb iz najnovejše plošče Score, ki jo sestavljajo njune najljubše filmske skladbe. Kot sta poudarila, jima je filmska glasba zelo pri srcu – Hauser je ob tem kot najljubšo predstavil Now We Are Free iz filma Gladiator. Poleg že omenjene pa so se na repertoarju med drugim zvrstile še pesmi iz filmov Boter, Deževni človek (Rainman), Titanik, Zajtrk pri Tiffanyju in naslovna skladba iz serije Igra prestolov.

Že med "resnim delom" se je množici na odru pridružil še bobnar Dušan Kranjc. "Tudi on je Slovenec," se je ob predstavitvi pošalil Hauser. "Kot vidite, sem v manjšini, ampak se moram zahvaliti Sloveniji za vse talente." Ob tem je povedal še, da je "Dušan prišel uničit ta romantičen večer." A zgodilo se je nekaj povsem drugačnega – bobnar je s svojo energijo in glasbeno spretnostjo že tako bogatemu zvoku orkestra in obeh čelistov dodal neko posebno noto, s katero mu je uspelo občinstvo spraviti na noge.

Ste pripravljeni na žur?

Večer pa se po klasičnem delu ni prevesil zgolj v navaden koncert 2Cellos, temveč je pri določenih skladbah še vedno sodeloval tudi orkester, ki je ostal na odru ves čas. Že pred koncertom sta dejala, da sta se z orkestrom odlično ujela. "Super so, pravi profesionalci. Če občinstvo vidi, kako uživamo mi na odru, potem tudi oni le še bolj uživajo ."

"Ljubljana, ste pripravljeni na žur?" je zbrane vprašal Šulić in jih povabil, da se dvignejo iz svojih sedežev ter se zberejo pod odrom.

In če morda Slovenci veljamo za bolj zadržano občinstvo, se je sinoči prostor pod odrom ob ritmih rock glasbe zelo hitro napolnil do zadnjega kotička. S preigravanjem uspešnic, kot so You Shook Me All Night Long, Highway To Hell in Satisfaction (kjer je delček besedila v mikrofon odpel tudi Greblo), ob Hauserjevem divjem poplesavanju po odru in Šulićevi bolj resni, a še vedno precej energični drži, jim je uspelo prepričati tudi tiste, ki morda niso največji oboževalci ali poznavalci tovrstne glasbe.

Venček slovenskih uspešnic

Skoraj dve uri dolg koncert sta podkrepila še z zimzeleno Na Golici ter odlomki iz pesmi Al' me boš kaj rada imela in Rom, Pom, Pom. Sledilo je še Šulićevo preigravanje slovenske himne, kjer se je Hauser hitro priključil z delčki hrvaške. A ga je kolegu ob tem precej hitro uspelo umiriti: "Ne bomo se kregali. Mi glasbeniki smo tukaj, da širimo ljubezen."

Večer sta sklenila z uspešnico irske zasedbe U2 With or Without You, ki jo je Hauser opisal kot "nekaj, s čimer vas moramo za lahko noč malo uspavati". Oder sta zapustila s stiskom rok s Patrikom Greblom in nekaterimi člani orkestra in se za konec pošalila, da jima je v Stožicah tako lepo, da bosta naslednji dan nastopila ponovno.

Pred koncertom Botrstvu predala loka

"Iskrena hvala za vajino donacijo," so ob začetku predaje poudarile predstavnice projekta Botrstvo. "To bo resnično pomagalo našim otrokom do izraza talenta, saj je resnično ogromno takšnih, ki so talentirani, a nimajo možnosti za glasbeno izobrazbo."

2Cellos sta ob predaji dejala, da sta loka na njunih turnejah odslužila svoje ter da sta vesela, da bosta zdaj lahko pomagala še komu drugemu. "Oče mi vedno govori, da imam veliko lokov in me je že prosil, da mu kakšnega tudi podarim," je dejal Šulić. A njegovi želji še nikoli ni ustregel in tako sta to prva loka, ki sta ju kadar koli podarila. Hauser se je ob tem pošalil, da bo potem kar on en lok podaril Lukovemu očetu, če ga že on noče.

Upata, da se bosta loka prodala za čim višji znesek in bo izkupiček od prodaje pomagal čim večjemu številu otrok. Na vprašanje, kako vredna sta loka, na katerih je jasno videti, da sta preživela že številne koncerte, pa Hauser v smehu odgovarja le, da je njegov vreden občutno več od Šulićevega.

O samem koncertu sta bila v pogovoru z mediji še precej skrivnostna, a je Šulić vseeno poudaril, da je nastop pred domačim občinstvom vedno neka posebna odgovornost. "Igraš pred prijatelji in družino in se želiš pokazati v najlepši luči. Je pa hkrati to tudi nek poseben pozitiven naboj, ki bo z menoj oba večera." Ob tem je dodal, da mu brez podpore družine nikoli ne bi uspelo zgraditi tovrstne kariere.

Polona Brajkovec, foto: Sandi Fišer