2Cellos pred koncertoma v Stožicah za projekt Botrstvo podarjata dva loka

Še nikoli nista podarila nobenega

5. april 2017 ob 15:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Luka Šulić in Stjepan Hauser, ki se uvrščata med najbolj znane čeliste na svetu, pred razprodanima koncertoma v ljubljanskih Stožicah projektu Botrstvo za dražbo podarjata loka za violončelo.

Izkupiček dražbe bo pomagal mladim glasbenikom iz projekta Botrstvo. Kot sta pojasnila pred začetkom dražbe, se jima podpora mladim glasbenikom zdi zelo pomembna. "Najini starši so se marsičemu odrekli prav zaradi najinega šolanja, inštrumentov in seminarjev. Zaradi najinih učnih ur so prevozili tisoče in tisoče kilometrov. V bistvu so se na neki način zato odrekli tudi svojim sanjam," je ob začetku dražbe pojasnil Luka Šulić.

Loka nista podarila niti staršem

Hkrati pa poudarjata, da je to edinstvena priložnost, saj loka še nikoli nista podarila nikomur. "Še nikoli nisva nikomur podarila loka. Celo ko me je oče prosil, naj mu enega prinesem, mu ga nisem," je v smehu dodal Šulić. "Loka sta bila na vseh turnejah. Žima na njih je bila neštetokrat menjana. Za seboj imata res neverjetno kilometrino in sta nama odlično služila. Lok je za 2Cellos nepogrešljiva stvar in zelo trpi, ko igrava tako energično in intenzivno. Na neki način si bosta v bistvu zdaj končno odpočila od naju in od koncertov."

Dražitelji lahko ceno zvišajo na 01 475 2 202 vsak dan med 7.00 in 19.00 ali kadar koli na val202@rtvslo.si. Dražba bo na Valu 202 do finalnih bojev najboljših ponudnikov v živo v programu Vala 202 v sredo, 12. 4. 2017.



"Glasbeno izobrazbo si zasluži vsak"

2Cellos sta prepričana, da bi morala biti glasbena izobrazba dostopna vsakemu. Nočeta, da bi se še naprej dogajalo, da otroci iz socialno šibkejših družin kljub morebitnemu talentu pogosto niti ne prestopijo praga glasbenih šol. "To je res hudo. Prepričan sem, da bi glasbena izobrazba morala biti na voljo vsem otrokom, ne glede na to, ali prihajajo iz revne ali premožne družine. Vsi bi morali imeti možnosti za glasbeno in tudi športno izobrazbo, tako, kot je vsem zagotovljen dostop do splošne osnovnošolske izobrazbe."

Sredstva za podporo glasbeno nadarjenih otrok se do 23. aprila 2017 zbirajo tudi z geslom BOTER5 (brez presledka), poslanim na številko 1919.



"Res sva bila vesela, ko so naju organizatorji koncerta v Ljubljani obvestili o možnosti sodelovanja z Botrstvom. To, da podariva loka za dražbo, je res najmanj, kar lahko narediva, saj bo šel celoten izkupiček v dobrodelne namene. Zato apeliram na vse, ki želite pomagati mladim ljudem, da bodo lahko razvili svoje glasbene talente, da se udeležite te dražbe. Prav vsem se zahvaljujem za pomoč, ki jo potrebujejo mladi glasbeniki," sta še sklenila.

V Ljubljani bosta sicer 7. in 8. aprila nastopila s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v razprodanih Stožicah.

P. B.