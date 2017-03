2Cellos predstavljata album z njuno najljubšo filmsko glasbo

Sodelovala z londonskim simfoničnim orkestrom

23. marec 2017 ob 11:34

Zagreb - MMC RTV SLO

Stjepan Hauser in Luka Šulić, ki sestavljata duo 2Cellos, sta se na novi plošči, ki sta jo poimenovala Score, lotila filmske glasbe. Izid sta pospremila tudi z novim videospotom za skladbo Now We Are Free iz filma Gladiator.

"Obožujeva filmsko glasbo," je v intervjuju pred predstavitvijo že četrte studijske plošče v Londonu pojasnil Hauser. "Ta album predstavlja najine najljubše filmske skladbe, ki so jih ustvarili najini najljubši ustvarjalci. Nikoli pa si nisva niti predstavljala, da jih bova lahko za čelo priredila z londonskim simfoničnim orkestrom, ki velja za enega izmed najboljših na svetu."

Video za skladbo iz filma Gladiator so snemali več dni. "Dva dni smo snemali v lepi naravi v Črni gori - v Durmitorju in blizu Podgorice. Tretji dan pa smo snemali v pulski areni in za to priložnost najeli tudi gladiatorje," je še dodal Hauser.

To je sicer njuna prva plošča, na kateri sodelujeta s simfoničnim orkestrom in za čisto vsako skladbo želita v prihodnjih mesecih posneti tudi videospot. Do zdaj sta poleg najnovejšega v video izvedbi predstavila še Moon River iz Zajtrka pri Tiffanyju ter skladbo iz serije Igra prestolov.

Londonski simfonični orkester je na albumu vodil dirigent in aranžer Robin Smith, pod produkcijo pa se je poleg Luke in Stjepana podpisal še Nick Patrick.

Ploščo bosta predstavila tudi v Sloveniji - in sicer na dveh razprodanih koncertih, ki bosta 7. in 8. aprila 2017 v ljubljanskih Stožicah, kjer se jima bo na odru pridružil tudi simfonični orkester RTV Slovenija.

