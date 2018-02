30 let, 20 traktorjev: Polzelan starodobnike spremenil v sijoče lepotce

Svoje zbirke noče prodati

Ernest Obermayer s Polzele ima doma kar 20 traktorjev. Pa ne takšnih, s katerimi bi še obdeloval zemljo, temveč takih, ki jih je več let zbiral in obnavljal.

V preteklih letih je svojo zbirko starodobnikov večkrat predstavljal na razstavah, zadnja leta pa jih radovednežem rad pokaže kar v svoji delavnici.

30 let, 20 traktorjev: vmes pa nešteto ur dela ob razstavljanju, barvanju, popravljanju, da so iz zarjavele pločevine nastali sijoči lepotci. "Z vsakim grem lahko na tehnični pregled in bi ga tudi opravil," zatrjuje njihov lastnik.

Restavriranje starih traktorjev je začel ob upokojitvi, večino jih je našel v Sloveniji, nekaj tudi v sosednjih državah. Najmlajši je letnik 1962, najstarejši 1936.

Traktorji in nogavice

Zadnji je v njegovo zbirko prišel sivi ferguson, a čeprav želja še tli, Ernest pravi: dovolj je bilo.

Zaradi let, saj nosi že dobrih osem križev, pa tudi, ker si želi, da bi bila njegova edinstvena zbirka na ogled čim več ljudem, jo je Ernest prepustil v upravljanje Zavodu za kulturo Polzela, ki ima z njo že tudi načrte.

"Da bi se število traktorjev večalo, z vedno bolj atraktivnimi primerki. Razmišljamo o tem, da bi to zbirko združili v enovit muzej na Polzeli z muzejem nogavičarstva," pravi župan Polzele Jože Kužnik.

In če bi njegove traktorje kdo želel kupiti - bi jih prodal? "Nikakor ne, tega ne morem prodati, to sem naredil za svojo dušo. Veliko sem delal, veliko me je stalo, pa mi ni žal," zatrjuje zbiralec.

