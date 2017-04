41 topovskih salv za 91-letno kraljico Elizabeto

Elizabeta še vedno drži vse niti vladanja v svojih rokah

21. april 2017 ob 12:11,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 13:46

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Britanska kraljica Elizabeta II., najstarejša in najdlje vladajoča monarhinja na svetu, praznuje 91. rojstni dan.

Elizabeta bo po pričakovanjih tudi letos praznovala zgolj v družinskem krogu, saj ji uradno praznovanje tradicionalno priredijo drugo soboto v juniju, ko je vreme lepše in primernejše za parado, poimenovano Trooping the Colour.

Tradicija sega v daljno leto 1748, ko je Veliki Britaniji vladal Jurij II., ki je imel rojstni dan novembra. Ker pa je želel v proslavo vključiti čim več ljudi, je zaradi muhastega britanskega vremena uradno proslavo ob rojstnem dnevu združil z vsakoletno spomladansko vojaško parado.

Rodila se je 21. aprila 1926 v Londonu, skupaj z mlajšo sestro princeso Margaret pa sta se šolali doma. Prestolonaslednica je postala, potem ko je njen oče leta 1936 po abdikaciji svojega starejšega brata Edvarda nepričakovano postal kralj. Njena izobrazba je temeljila na pravu in ustavni zgodovini, s čimer se je pripravila na prihodnjo vlogo.

Kraljica je postala leta 1952, po smrti svojega očeta, Jurija VI., ko je bila že poročena z grško-danskim princem Filipom, in mati prestolonasledniku Charlesu in njegovi sestri Anne. Pozneje je rodila še mlajša sinova Andrewa in Edwarda.

Še vedno se vsak teden srečuje s premierji

Čeprav danes še vedno redno opravlja del svojih kraljevskih dolžnosti - še vedno se vsak teden srečuje s premierko Thereso May, prebira poročila o parlamentarnem dogajanju in spremlja drugo aktualno dogajanje -, pa je vseeno večino nalog predala svojim potomcem z valižanskim princem in njegovim prvorojencem Williamom na čelu. Del nalog so prevzeli tudi njegova žena Catherine in brat Harry in drugi člani kraljeve družine.

Kljub vse redkejšemu pojavljanju v javnosti (tudi zaradi svojega pešajočega zdravja), pa je še vedno izjemno priljubljena, zato ni pričakovati, da bi prestol predala svojemu najstarejšemu sinu, 68-letnemu Charlesu, ki, mimogrede, na prestol čaka najdlje v britanski zgodovini. "Krmilo drži močno v rokah," pravijo o njej v palači. Čeprav skrbno pazi na to, da ne izda svojih stališč, pa jo včasih vseeno izda njen značilni humor - ko so jo tako lani med obiskom Severne Irske vprašali, kako se počuti, je dejala: "No, živa sem še!"

Razkritje protokola London Bridge

Tudi njena mati, kraljica Elizabeta mati, je dočakala častitljivo starost - 101 leto -, tako da imajo dolgoživost v družini. A kljub temu se Buckinghamska palača in britanski politični vrh že desetletja pripravljata na Elizabetino smrt - pod oznako protokol London Bridge se namreč skriva načrt, kako bodo postopki potekali po kraljičini smrti.

Kot je razkril Guardian marca (le tri mesece po pravem malem preplahu, ko je Elizabeto in Filipa za nekaj tednov v posteljo položil trdovratni prehlad), protokol obstaja že 50 let, zadnjih 20 pa ga skladno z posodobitvijo (in širitvijo družine) neprestano popravljajo.

Lani jeseni, ko je umrl tajski kralj Bumidol, je Elizabeta uradno postala najstarejša in najdlje vladajoča monarhinja na svetu.

